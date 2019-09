Retter in Not

Die Kapitänin vermutete schon länger, dass an den Befehlen der Küstenwache etwas faul sei. Mit Begründungen, die ihr immer merkwürdiger vorkamen, lotste der Offizier in der Leitstelle sie aus der Rettungszone vor der libyschen Küste ins meilenweit entfernte Meer vor der Insel Lampedusa. Als plötzlich Flutlichter die Dunkelheit durchbrachen, von allen Seiten auf die Iuventa gerichtet, ihr Schiff, da war sie sich sicher, wie sie erzählt: Sie steckte in einem Hinterhalt. Schnellboote der Küstenwache umzingelten sie, über Lautsprecher forderte man sie auf, den Hafen anzusteuern.