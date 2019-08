Polens 850-Milliarden-Rechnung an Deutschland

Im Falle Griechenlands sieht es anders aus

Die polnische Regierung will abwarten, wie Deutschland mit den griechischen Reparationsforderungen umgeht. Auch dazu äussert sich das neue Bundestags-Gutachten, das auf Antrag der Linken angefertigt wurde. Und es widerspricht in einem wichtigen Punkt der deutschen Regierung, welche die Reparationsforderungen aus Athen ebenfalls zurückweist. Anders als Polen habe Griechenland nie ausdrücklich auf etwaige Ansprüche verzichtet, heisst es in dem 15-seitigen Dokument. «Die Position der Bundesregierung ist völkerrechtlich vertretbar, aber keineswegs zwingend.»

In Griechenland werden die Kriegsschäden durch die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg auf mindestens 290 Milliarden Euro geschätzt. Im letzten Juni hatte die damalige Regierung von Alexis Tsipras Deutschland offiziell zu Verhandlungen über Entschädigungszahlungen aufgefordert. In ihrem Gutachten erwähnen nun die Experten des Bundestags die «Möglichkeit einer abschliessenden gerichtlichen Klärung» – und zwar vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag.

Eine Klage Griechenlands ist allerdings nur möglich, wenn sich die deutsche Regierung der IGH-Gerichtsbarkeit freiwillig unterwirft. Und das wird Deutschland keinesfalls tun. Die neue griechische Regierung des Konservativen Kyriakos Mitsotakis räumt ein, dass es politisch und juristisch sehr schwierig sei, Reparationen zu fordern.