Nun gibt es Zweifel am «Capitano»

Doch dann, kurz vor 20 Uhr, als Contes Rücktritt bereits feststand, versuchte Salvini einen verzweifelten Winkelzug: Er zog den Misstrauensantrag gegen den Premier zurück, mit dem er das Parlament aus den Sommerferien geholt hatte, den ganzen Anlass also für die Regierungskrise. Es war der letzte Versuch, die Verantwortung für das Ende der Regierung möglichst doch noch dem Premier zuzuschieben. Das ist darum besonders wichtig, weil die Italiener politische Treuebrecher noch nie leiden konnten. Doch Conte nutzte auch diese Kapriole für einen Konter. «Wenn dir der Mut fehlt, die Verantwortung zu tragen – kein Problem: Ich übernehme sie.» Sagte es, stieg ins Auto und fuhr zum Staatspräsidenten.

Die neue Opferrolle

Salvini erzählt nun, die Cinque Stelle und die Sozialdemokraten hätten eben schon lange miteinander geturtelt, um ihn zu stürzen. Alle gegen ihn. Der Bruch? Er gehe von den anderen aus, von den Fünf Sternen, die immer Nein gesagt hätten, die ihn bremsen wollten.

Diese Version der Ereignisse ist natürlich faktisch nur schwer haltbar. In den Archiven und in seinen eigenen Profilen in den sozialen Netzwerken gibt es genügend Dokumente und Zitate, die das genaue Gegenteil belegen: Die Cinque Stelle sagten immer zu allem Ja, und den Bruch brachte Salvini auf den Weg.

Doch so wichtig ist Wahrhaftigkeit in dieser Geschichte vielleicht gar nicht. Salvini schlüpft in die Rolle des Opfers – es ist die beste, die ihm geblieben ist nach dem missglückten Coup, seinem ersten taktischen Fehler.

Sollte es den Sozialdemokraten und den Fünf Sternen nicht gelingen, sich auf eine gemeinsame Regierung für die kommenden Jahre zu verständigen, was durchaus möglich ist, dann wählen die Italiener bald ein neues Parlament. Das wäre dann ganz nach dem Gusto Salvinis und eine unverhoffte Gelegenheit, sich schnell wieder von den Schlägen zu erholen.