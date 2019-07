Neues Gesetz, alte Profiteure

Ausländische Spenden sind nun komplett untersagt. Bisher waren nach oben offene Beträge zulässig, was vor allem die liberalen Neos und die ÖVP nutzten. Die ÖVP hat im vorigen Wahljahr 2017 etwa 4,4 Millionen Euro an Spenden eingenommen, fast eine Million davon von zwei Grossspendern allein. Und sie hatte sich damit einen höchst erfolgreichen Wahlkampf finanziert, der satte 6 Millionen Euro über der erlaubten Wahlkampf-Kostengrenze von 7 Millionen Euro lag. «Weder SPÖ noch Freiheitliche können sich einen so teuren Wahlkampf leisten», sagt Sickinger. Der Experte hält die mit der Parlamentsmehrheit von SPÖ und FPÖ beschlossenen Obergrenzen nicht nur für «sehr eigennützig». Er warnt auch davor, dass dies kontraproduktiv wirken könnte. «Solche Ausweichversuche, wie Strache sie auf Ibiza skizziert, werden dadurch sogar noch gefördert», fürchtet Sickinger.

Die Hoffnung ist noch nicht aufgegeben

Für vermeintlich gemeinnützige Vereine, welche Sickinger «Spenden-Waschanlagen» oder «Verschleierungsvereine» nennt, sind künftig keine schärferen Regeln vorgesehen. Mehr Transparenz in diesem Dickicht könne es aber nur geben, «wenn man die Umgehung der Rechenschaftspflicht strafbar macht», fordert er. Bislang sei die Spendenverschleierung lediglich ein Verstoss gegen das Parteiengesetz und werde in der Regel kaum sanktioniert. Auch mehr Zugriffsrechte für den Rechnungshof blieben bei der gesetzlichen Neuregelung ausgespart. SPÖ und FPÖ haben sich sogar öffentlich zu Kritik am Rechnungshof aufgeschwungen. Der Ex-FPÖ-Innenminister Herbert Kickl bezeichnet den Rechnungshof in seinem neuen Furor gegen den alten Koalitionspartner gar als «Hilfsorgan der ÖVP».

Experte Sickinger hingegen fordert bislang vergeblich, dass der Rechnungshof Einblick in die Parteibücher nehmen dürfe. Die Hoffnung auf mehr Transparenz will er allerdings noch nicht aufgeben. «Die Neuregelung ist mit Sicherheit noch nicht das letzte Wort», glaubt er. Die in Umfragen führende ÖVP werde das Thema bei den Koalitionsverhandlungen wieder aufs Tapet bringen – aus Eigeninteresse, um die ihr auferlegten Beschränkungen zu lockern. Die als Regierungspartner gehandelten Kleinparteien Neos und Grüne könnten auf mehr Kontrolle dringen.

Möglicherweise braucht es die Justiz

Allerdings haben die Neos auf die neue Gesetzeslage auf umstrittene Weise reagiert. So überwies der frühere Strabag-Chef und jahrelange Neos-Grossspender Hans Peter Haselsteiner kurz vor Inkrafttreten der Spendendeckelung noch schnell 300'000 Euro an die Partei.

Das Ibiza-Video hat Österreich so heftig erschüttert, dass die Regierung gestürzt wurde. Kein Wunder, dass auch hitzig über Parteispenden debattiert wird, schliesslich hatte der gefallene FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache auf den Balearen ausführlich über verschlungene Spenden-Pfade mittels vermeintlich gemeinnütziger Vereine schwadroniert. Aufgeschreckt davon hat das Parlament dann im Eilverfahren Neuregelungen für Parteispenden beschlossen. Aber diese Regelungen sind skandalös einseitig, sie gehen bewusst am Kern des Problems vorbei, und das hat ungute Gründe: Die grossen Parteien verweigern sich der Kontrolle.

Womöglich übernimmt die Justiz jetzt das, was Politiker gezielt hintertreiben: Licht ins Dickicht der Parteienfinanzierung zu bringen. Das jedenfalls hat sich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vorgenommen, die nicht nur wegen verdeckter Parteispenden an die FPÖ ermittelt, sondern auch parteinahe Vereine im Umfeld von ÖVP und FPÖ ins Visier nimmt. Die Grossen Drei stehen also im Fokus. Das könnte den Druck erhöhen, endlich politisch nachzurüsten. Nach Ibiza sollte eigentlich jedem klar sein, dass Österreichs Politik Transparenz braucht.