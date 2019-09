Nach Grosserfolg fordert die AfD Neuwahlen

Beide Regierungsparteien erlitten ­damit zwar schmerzliche Verluste, schnitten aber erheblich besser ab als befürchtet. CDU beziehungsweise SPD werden Sachsen und Brandenburg also weiterhin regieren – ohne die AfD, mit der keine Partei koalieren möchte.

Die AfD rief sich dennoch selbstbewusst zur Wahlsiegerin aus. Der thüringische Landeschef Björn Höcke verlangte vorgezogene Neuwahlen im Bund. Nach dem kläglichen Abschneiden von CDU und SPD fehle es der Grossen Koalition an Legitimität. Die «Merkel-Ära» müsse so schnell wie möglich beendet werden, sagte Höcke. Allerdings hängt der Fortbestand von Angela Merkels Regierung in Berlin weniger von den Wünschen der AfD ab als von der Bereitschaft der SPD, die Regierung bis 2021 weiterzuführen.

Viel verloren, dennoch gewonnen?

Gemischte Gefühle dominierten am Sonntagabend in Dresden wie in Potsdam: Die sächsische CDU und die brandenburgische SPD, die in ihren Bundesländern seit 1990 ununterbrochen regieren, erzielten jeweils ihre schlechtesten Ergebnisse seit der Wiedervereinigung. Dennoch überwogen Erleichterung und sogar Freude, das liess sich an den Gesichtern der Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und Dietmar Woidke (SPD) gut ablesen.

Kretschmer und Woidke werden voraussichtlich ihre Ämter als Regierungschefs der beiden östlichen Bundesländer behalten, ihre Parteien blieben jeweils stärkste Kraft und distanzierten die Alternative für Deutschland (AfD) recht deutlich.

Zurück von weit unten

Noch vor einigen Wochen, ja Tagen, hatte die Lage für beide ungleich düsterer ausgesehen: Kretschmers CDU kämpfte mit der AfD in Sachsen bei 26 Prozent Kopf an Kopf um den Spitzenplatz. Und Woidkes SPD lag in Brandenburg mit kaum 18 Prozent sogar nur auf Platz drei, hinter AfD und CDU. Zuerst hatte sich die sächsische CDU in den Umfragen von der AfD absetzen können, in den letzten Tagen holte die brandenburgische SPD diese wenigstens ein. Am Wahltag erzielte Woidkes Partei nun aber sogar ein Ergebnis, wie es ihr kaum ein Beobachter noch zugetraut hatte.

Woidke und Kretschmer erklärten ihren Schlussspurt nicht nur mit ihrer Präsenz im Wahlkampf und ihren guten Beliebtheitswerten als Ministerpräsidenten. Beide sagten, viele Wähler hätten wohl auch ein Signal setzen wollen: für eine stabile und konstruktive Regierung, gegen den Extremismus der AfD. «Viele Bürger wollten verhindern, dass die AfD stärkste Partei wird», sagte Woidke.