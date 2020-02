«Mr. Orrderrr» muss um seine Würde kämpfen

Wie es erscheint, hegt Bercow auch sonst viele Antipathien. In seiner Autobiografie, die am Donnerstag erschien, mähe er vor allem konservative Kollegen mit dem «verbalen Maschinengewehr nieder», schreibt die Times. Ex-Premier David Cameron ist laut Bercow ein «24-Karat-Snob», Minister Michael Gove «ölig und aufgeblasen», andere Ex-Kollegen sind «kalt», «gemein», «böse», bigott«. Im Kapitel »Alliierte und Gegner« erregt sich Bercow ausgiebig darüber, dass die Tories seine Frau Sally »ordinär« gefunden hätten.

Auf der Suche nach Selbstkritik

«Unspeakable», was man mit unaussprechlich oder unsäglich übersetzen kann, heisst das Werk, und die ersten Kritiken sind desaströs. Der Times-Rezensent schreibt, er habe sich nach der Lektüre «schmutzig» gefühlt. Tatsächlich muss man lange suchen, bis man so etwas wie Selbstkritik findet. Der Sohn eines Taxifahrers und Enkel rumänischer Immigranten fühlte sich offenbar von der britischen Elite nie für voll genommen. Er zitiert ein Gespräch, in dem Ex-Premier Cameron einen Labour-Mann, der bei der Sprecherwahl für ihn stimmen wollte, anpflaumte: «Bercow? Der zählt nicht.»

Nun will die Regierung ihm auch noch die für Ex-Speaker übliche Erhebung in den Adelsstand verweigern. Deshalb schlug Labour-Chef Jeremy Corbyn den Tory Bercow für das House of Lords vor. Doch es sieht so aus, als habe das seiner Sache eher geschadet. Ausserdem sind derzeit viele Menschen wütend auf Bercow: Im Unterhaus wird beklagt, dass dieser in seinen Memoiren die Namen früherer Mitarbeiter genannt habe, ohne deren Genehmigung einzuholen. Ausserdem, und das wiegt schwerer, stehen Mobbingvorwürfe im Raum. Schon während seiner Amtszeit gab es Berichte, Bercow habe Personal schlecht behandelt; zahlreiche Mitarbeiter hätten seinetwegen gekündigt. Nun gibt es neue Beschwerden – diesmal von hochrangigen früheren Beamten. Sie sagen, Bercow habe Vorwürfe wegen sexueller Belästigung von Mitarbeiterinnen ignoriert.

Der reagiert – im Buch und in der Wirklichkeit – gereizt. Das sei «absoluter Unsinn». Bercow, der sein Geld mittlerweile mit Reden und Auftritten verdient, sitzt drei Monate nach seinem Rücktritt zwischen allen Stühlen. Sein aufbrausender Charakter machte ihn zum Star in einer Welt der Traditionen, aber nun steht er sich damit selbst im Weg. Seine Rolle als Sprecher der Abgeordneten in einer historischen Umbruchphase war ihm auf den Leib geschneidert. Nun, ohne die Funktion, die ihn schützte und gross machte, muss er um seine Würde kämpfen.

Immer noch rufen ihm Passanten «Order» nach, wenn sie ihn auf der Strasse sehen. Er geniesst es sehr. Aber auch das wird aufhören.