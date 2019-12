«Mir geht es gut, aber das System ist kaputt»

Und am ersten Tag ist das öffentliche Leben in weiten Teilen lahmgelegt. Der Arbeitskampf, der andauern soll, trifft besonders Verkehrsmittel und Schulen. Bei der Bahn SNCF fuhren weniger als zehn Prozent der Züge. In Paris und anderen Städten kam der öffentliche Nahverkehr fast zum Erliegen. Hunderte Flüge fielen aus. Sieben der acht Erdölraffinerien wurden bestreikt, fast die Hälfte der Lehrer trat in Ausstand. Eric Fileyssant gehört zu den streikenden Beamten. Er arbeitet in der Bibliothek des Naturkundemuseums, doch haben seine Kollegen und er die Lesesäle zugesperrt und sind auf der Strasse. Fileyssant steht am Boulevard Magénta und zuckt zusammen, wenn um die Ecke auf der Place de la République Tränengasgranaten der Polizei explodieren. Um ihn herum johlt die Menge, auf der anderen Strassenseite zerstören ein paar Leute ein Bushäuschen. Warum Fileyssant hier ist? «In den 30er-Jahren kämpften meine Grosseltern für das Sozialsystem, das wir heute haben. Doch nun geht es nur noch bergab», sagt er. Seit Macron regiert, spürten seine Eltern, dass ihnen von ihrer Rente weniger zum Leben bleibe, sagt Fileyssant. Er ist weniger wegen der Rentenreform hier, sondern weil er das Gefühl hat, «dass es so nicht weitergeht».

«Den Sozialstaat retten»

Ähnlich klingen Marie, Davide und Anatol. Sie studieren Informatik an der Sorbonne, wollen ihre Nachnamen nicht sagen, «man weiss ja nie, in welchem Kontext man zitiert wird». Sie sind hier, weil sie «den Sozialstaat retten» wollen. «Wir sind nicht reich genug, um von Macrons Politik zu profitieren», sagt Davide. «Ich habe nicht genau verstanden, worum es bei der Rentenreform geht, aber es gibt so viele Themen, bei denen Macron nicht genug tut. Klimawandel, Gesundheitsversorgung, Studenten.» Die drei gehen auf die Strasse, seit sich in Lyon ein Student angezündet hat, um auf seine prekäre Lage aufmerksam zu machen. «Das hat mich wachgerüttelt», sagt Marie.

Hinter ihnen marschieren Schüler, dazwischen Kindergärtnerinnen mit rosa Westen und umgehängten Schnullern. Viele Demonstranten tragen gelbe Warnwesten. Wie Brigitte Desprez, 59, bald in Rente. «Mir geht es gut, aber das System ist kaputt», sagt Desprez. Sie demonstrierte früher nie, ­wählte meist konservativ. Die Gelb­westen hätten ihr «die Augen geöffnet».

Brigitte Desprez glaubt, die meisten Politiker seien korrupt, die meisten Journalisten lögen und Macron werde von Konzernen gesteuert. Geht sie morgen wieder auf die Strasse? «Natürlich, so lange, wie es eben dauert.» Um die Rentenreform geht es ihr nur am Rande. Macron soll zurücktreten.