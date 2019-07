Merkel zeigt sich als Meisterin der Lakonie

Eine für die Sommerpause ungewöhnlich aufregende Woche liegt hinter der Berliner Politik. In ihrem Duktus heisst das: «Es war eine ereignisreiche Woche.» Die Kanzlerin hat das Land mit der Entscheidung überrascht, Annegret Kramp-Karrenbauer zur Verteidigungsministerin zu berufen. Dabei hatte ihre Nachfolgerin an der Spitze der CDU immer betont, nicht ins Kabinett gehen zu wollen. Empört sprechen Kritiker von einem Wortbruch, auch aus den Reihen des sozialdemokratischen Koalitionspartners.

Die Kanzlerin sitzt, einer Tradition folgend, am letzten Tag vor ihren Sommerferien vor der Bundespressekonferenz in Berlin, und ein Journalist möchte wissen, was es denn über den Zustand der Koalition sagt, wenn die SPD von Wortbruch spricht. Ungerührt antwortet die Kanzlerin erst mal, sie habe davon zwar gelesen, aber nicht von der SPD.

Es wird gelacht im Saal

Und stellt dann eben fest, dass so viel gesprochen werde. Der Saal lacht und kann sich den Rest mitdenken, dass man halt nicht alles so wichtig nehmen muss, was geredet wird. Vor allem komme es, wie Merkel ergänzt, auch darauf an, wer was sagt. Die wichtigen Leute aus der SPD hätten sich nicht so geäussert, sie als Kanzlerin freue sich, dass Kramp-Karrenbauer im Kabinett sei. Sie werde ihren Job gut machen.

Eine Stunde dauert die Pressekonferenz da schon, sie hat etwas von einem Kammerspiel, wobei die Journalisten als Zuhörer einzeln zu einem Teil des Spiels werden, aus der Zuschauerrolle schlüpfen. Dutzende Fragen werden gestellt, jeder nur eine, dazu maximal eine Nachfrage. Der Saal an der Spree ist rappelvoll, noch voller als in den letzten Jahren. Zum 24. Mal ist die Kanzlerin hier in der Bundespressekonferenz vor den Hauptstadtkorrespondenten. Unter diesen Auftritten sind die Sommerpressekonferenz zu einer Institution geworden. Und von einigen ist zu hören, dass sie sich das anschauen als lieb gewonnenes Ritual. Auch könnte es ja die letzte Sommerrunde dieser Art sein – wer weiss denn, ob die von Angela Merkel geführte grosse Koalition am Jahresende noch Bestand hat? Viele würden wohl nicht darauf wetten.

Gerade weil die Kanzlerin als Meisterin der Lakonie bekannt ist, wird hier jede kleine Andeutung, jeder Nebensatz beachtet, auf Nuancen gehört und Pausen. Man hört besonders auch auf das, was sie nicht sagt, aber hätte sagen können. Und bemerkt es umso mehr, wenn sie klar und entschieden spricht. Davon wird am Ende zu reden sein. Der von Unaufgeregtheit geprägte Auftritt entspricht dem bewährten Stil der Kanzlerin, an diesem Tag nun dient er nach Tagen und Wochen der Aufgeregtheit aber auch der Versicherung, dass alles seinen Gang gehe.