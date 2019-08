Mahnwachen in Moskau

Die Polizei hielt sich nach den international kritisierten Massenfestnahmen friedlicher Bürger und der Gewalt diesmal zurück. Medien berichteten von vereinzelten Festnahmen. Uniformierte nahmen am Sonntag den prominenten Oppositionellen Ilja Jaschin fest, als dieser die Moskauer Haftanstalt nach zehntägigem Arrest verliess. Er müsse sich nun wegen Aufrufs zu Massenprotesten verantworten, sagte ein Polizist in einem von Jaschin gefilmten Clip seiner Festnahme.

Die russische Hauptstadt erlebt seit Wochen Proteste gegen den Ausschluss Dutzender Oppositionskandidaten bei der Stadtratswahl am 8. September. Es war der fünfte Samstag in Folge. In mehreren russischen Städten, darunter in St. Petersburg und in Murmansk, gab es Solidaritätskundgebungen für die Moskauer Proteste. Vor einer Woche kamen auf dem Sacharow-Prospekt in Moskau bis zu 60'000 Menschen zusammen, um für die Zulassung der Kandidaten zur Wahl und gegen Polizeigewalt zu demonstrieren.

Kommunisten kritisieren Wahlkommission

Den Platz nutzten am Samstag die im Grunde systemtreuen Kommunisten und andere linke Kräfte, um für freie Wahlen zu demonstrieren. Die Polizei sprach von etwa 4000 Teilnehmern. Die Kommunisten werfen der Wahlkommission vor, für die Zulassung kremlfreundlicher Politiker massenhaft Unterschriften gefälscht zu haben.

Kandidaten müssen in der Regel Tausende Unterstützungsunterschriften vorlegen, um eine Registrierung zu erhalten. Die meisten Oppositionskandidaten - wie der Kommunalabgeordnete Jaschin - erhielten keine Zulassung zur Wahl, weil sie angeblich nicht genügend gültige Unterschriften vorlegen konnten. Vor Gericht erhielt zuletzt der gemässigte Oppositionelle Sergej Mitrochin doch noch seine Registrierung als Kandidat. Er beteiligte sich an den Mahnwachen. Er hatte sich seine Wahlzulassung mit einem Versuch des Kremls erklärt, die Opposition in Moskau zu spalten. Er rief zum Zusammenhalt auf.

Machtmonopol soll zerstört werden

Die Opposition in Moskau wirbt nun für ein «kluges Abstimmungsverhalten», um eine Mehrheit kremltreuer Kräfte im Stadtparlament zu verhindern. Der Oppositionsführer Nawalny stellte eine Liste mit entsprechenden Wahlempfehlungen auf. Er rief aus seiner Arrestzelle dazu auf, die Liste mit den 45 Namen - so viele Abgeordnete hat das Stadtparlament - zu unterstützen. Unter ihnen sind auch einige regierungskritische Kandidaten.