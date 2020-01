Letzte Überlebende kehren nach Auschwitz zurück, um zu berichten

Am Montag wird Lauder in Auschwitz neben dem polnischen Präsidenten stehen und vor Delegationen aus 50 Ländern eine Rede halten, in der er nicht nur von der Vergangenheit, sondern von der Gegenwart spricht: von Anschlägen auf Synagogen und jüdische Geschäfte und davon, dass Juden in Paris, Budapest, London oder Berlin wieder Angst haben, mit der Jarmulke auf dem Kopf auf die Strasse zu gehen.

Halle als Warnung

Rund tausend Menschen, die Auschwitz entkamen, sind noch am Leben. Über 200 von ihnen haben Lauder, die Auschwitz-­Gedenkstätte und das deutsche Maximilian Kolbe-Werk nach Au­schwitz und ins nahe Krakau ­gebracht, damit sie vom Morden und Überleben im Holocaust ­erzählen. Das sei, sagt Lauder, «notwendiger denn je».

In Lauders Heimat, den USA, weiss ein Fünftel der jungen Amerikaner unter 35 nicht, was der Holocaust ist; fast die ­Hälfte aller US-Bürger kann keinen ­Namen eines jüdischen Ghettos oder Konzentrationslagers des Holocaust nennen.

Über eine Million Menschen, hauptsächlich Juden, wurden hier während des Zweiten Weltkriegs getötet. Foto: Sean Gallup (Getty Images)

In Europa hat Lauder die Zunahme an antisemitischen Verbrechen aufgeschreckt, in Frankreich, aber auch in Deutschland, wo schon 2018 dem Innenministerium zufolge knapp 1800 Vergehen mit mutmasslich anti­semitischem Hintergrund registriert wurden.

Der Anschlag auf die Syna­goge in Halle am 9. Oktober hat Lauder zusätzlich alarmiert. «Der Täter von Halle hat sein anti­semitisches Weltbild aus dem Internet. Es ist höchste Zeit, dass die deutsche Regierung schärfer gegen Nenonazis und das Schüren von Hass im Internet vorgeht. Das Verbot von Combat 18 kann nur der Anfang sein», sagt Lauder.

Der 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz dürfte, so denken die Organisatoren, das letzte Gedenken sein, bei dem Überlebende in grosser Zahl vom grössten Verbrechen des 20. Jahrhunderts erzählen können. Johnny Jablon hatte sich geschworen, nie wieder nach Polen zu kommen. «Ausser mir war ja niemand mehr da. Ich wollte nicht die Asche meiner Familie sehen.» Doch in Montreal überzeugte ihn sein Rabbi, mit 92 Jahren das jüdische Reiferitual Bar Mitzvah nachzuholen. 2018 kam Jablon das erste Mal nach Krakau zurück und erlebte in der Synagoge die Bar Mitzvah, die Feier der religiösen Mündigkeit im Alter von 13 Jahren, die er fast acht Jahrzehnte zuvor durch den Terror der Deutschen verpasst hatte.

Zum 75. Jahrestag hat Jablon seinen Enkel Daniel mitgebracht, dem er das ehemalige Haus der Familie zeigt und die Reste des jüdischen Krakau, wo bis zum Holocaust knapp 70'000 Juden lebten. Im April will Jablon noch einmal aus Montreal nach Krakau und Auschwitz kommen. Dann soll er Hunderten kanadischer Schulkinder Zeugnis darüber ablegen, was er vor einem Dreivierteljahrhundert in Auschwitz erlebt hat.