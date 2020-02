Kollidiert die CDU bald mit Merkel?

Auch CSU-Chef Markus Söder, der bei der Kanzlerkandidatur der Union ein gewichtiges Wort mitreden möchte, warnte vor einem «monatelangen Schönheitswettbewerb der Kandidaten». Die SPD, die sich im letzten Jahr während Monaten nur mit der Wahl einer neuen Führung beschäftigt hatte – das heisst mit sich selbst –, zitierte er als abschreckendes Beispiel. Schon vor dem Rückzug Kramp-Karrenbauers hatte er gefordert, bis spätestens im Sommer die Kandidatenfrage in der CDU zu entscheiden. Auch eine Auffrischung des Kabinetts von Kanzlerin Angela Merkel verlangte Söder.

Merkel ist schuld!

Soll die Frage der Kanzlerkandidatur aber bis im Sommer beantwortet sein, stellt sich sogleich die Frage, was dann aus CDU-Kanzlerin Angela Merkel und ihrer Regierung wird. Kramp-Karrenbauer begründete ihren Rückzug am Montag nämlich weniger mit den Geschehnissen in Thüringen als mit der «ungeklärten Führungsfrage».

Damit meinte sie nicht nur, dass ihre Autorität seit langem infrage gestellt wurde, sondern vor allem die «Trennung von Parteivorsitz und Kanzleramt». Ohne es auszusprechen, wies sie Merkel damit die Hauptschuld an ihrem Scheitern zu: Die Kanzlerin, so der Vorwurf, hätte nach dem Vorsitz zwingend auch die Kanzlerschaft abgeben müssen. Nur dann hätte die Neue, also sie, eine wirkliche Chance auf die ganze Macht gehabt.

So aber ordnete sich Kramp-Karrenbauer Merkel faktisch unter. Bei der Bewältigung der Krise in Thüringen zeigte sich das Machtgefälle zuletzt noch einmal drastisch. Während die Parteichefin erfolglos zwischen Landes-CDU und Bundespartei pendelte, sah die Kanzlerin ihre Koalition mit der SPD gefährdet und reagierte heftig. Mit einem Machtwort aus Südafrika und einer kräftigen Intervention nach ihrer Rückkehr räumte sie das Problem innert Stunden aus dem Weg. Und Kramp-Karrenbauer sah auf einmal so ohnmächtig aus, wie sie war.

Sollte der neue Parteichef Friedrich Merz oder Jens Spahn heissen, würde er sich Merkel bestimmt nicht so leicht unterordnen. Sie zum vorzeitigen Rücktritt zu drängen, würde in der Kanzlerpartei CDU aber vermutlich auch schlecht ankommen. Merkel wiederum hat bis zum regulären Ende der Legislatur 2021 politisch nur noch ein wichtiges Ziel: Deutschland übernimmt in der Europäischen Union ab Juli bis Ende Jahr die Ratspräsidentschaft. Eine Regierungskrise in Deutschland, gefolgt von allfälligen Neuwahlen, wäre nicht nur aus ihrer Sicht gewiss das Letzte, was das orientierungslose Post-Brexit-Europa in dieser Zeit brauchen könnte.