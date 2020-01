Kohle-Ausstieg soll EU 100-Milliarden Euro kosten

Doch die Kommissionspläne stehen unter Vorbehalt. Ihre Zukunft hängt von den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten über den nächsten mehrjährigen EU-Finanzrahmen für die Zeit von 2021 bis 2027 ab.

Deutschland hat Vorbehalte

Nettozahlerländer wie Deutschland und Österreich verlangen, dass das Budget wie bisher bei 1,0 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung bleibt. Die Kommission fordert auch wegen ihrer Klimapläne mindestens 1,11 Prozent.

Die deutsche Regierung bekräftigte, dass sie es nicht für nötig hält, dass Deutschland für die Klimaschutzpläne seinen Anteil an der Finanzierung des EU-Haushalts aufstockt.

Dies geht aus einer Antwort des deutschen Finanzministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner hervor. Auch eine Kapitalerhöhung der Europäischen Investitionsbank (EIB) sei nicht erforderlich, weil die Klimaziele «mit den vorhandenen Ressourcen der EIB erreichbar» seien.

Für den grünen EU-Abgeordneten Sven Giegold steht von der Leyens Green-Deal-Finanzierungsplan deshalb vorerst «auf wackligen Beinen». Die Kommission rechne «mit Milliardenbeträgen, die ihr derzeit gar nicht zur Verfügung stehen», erklärte er und warnte vor «Luftbuchungen».

Von der Leyen appellierte an Deutschland und die anderen EU-Staaten, die nötigen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Die Klima-Pläne seien «zum grossen Vorteil all unserer Mitgliedstaaten», sagte sie in Strassburg. Denn die Kosten des Nichthandelns seien «so viel höher und die Folgen so viel schwerer, dass man diese kluge Investition in unsere Zukunft leisten sollte».