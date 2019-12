Johnsons Brexit oder zweites Referendum?

Welche Bedeutung haben die britischen Parlamentswahlen für den Brexit?

Sollten die Tories um Boris Johnson eine klare Mehrheit im Unterhaus erringen, steht ein baldiger EU-Austritt bevor. Johnson könnte schon in der nächsten Woche mit der Ratifizierung seines mit der EU vereinbarten Brexit-Abkommens beginnen. Der alte und wohl neue Premier möchte noch vor Weihnachten über seinen Austrittsdeal abstimmen lassen. Der EU-Austritt soll am 31. Januar 2020 vollzogen werden. Danach würden die komplizierten Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Brüssel beginnen, das bis spätestens Ende des Jahres 2020 in Kraft treten muss. Der Brexit birgt viele Risiken, und er spaltet das Vereinigte Königreich. Die EU-freundlichen Schotten erwägen bereits eine zweite Volksabstimmung über ihre Unabhängigkeit.

Was passiert, wenn die Konservativen die Parlamentsmehrheit verfehlen?

Dann kommt es, wie schon bei den letzten Wahlen von 2017, zu einem sogenannten «hung parliament», also einer Sitzverteilung im Unterhaus, bei der es keine klare Mehrheit für eine der beiden grossen Parteien gibt. Bei diesem Szenario geht das Gezerre um den Brexit weiter. Gleichzeitig würde es Diskussionen um eine neue Volksabstimmung geben. Die Opposition um Labour-Chef Jeremy Corbyn will den EU-Austritt nochmals verschieben: Erst soll ein neuer Deal mit Brüssel verhandelt werden, der Grossbritannien deutlich enger an die EU bindet, als es Johnsons Vereinbarung tun würde. Schliesslich soll die Bevölkerung in einem Referendum zwischen diesem Deal und einem Verbleib in der EU entscheiden. Ein zweites Brexit-Referendum ist möglich, wenn Labour, die proeuropäischen Liberaldemokraten und die Schottische Nationalpartei im Unterhaus so stark werden, dass sie eine Koalition bilden können.

Was sagen die Umfragen?

Wahlumfragen bestätigen die Favoritenrolle von Boris Johnson und seinen Tories, obwohl die Labour-Partei zuletzt aufgeholt hat. Gemäss der neuesten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Yougov kommen die Konservativen auf 43 Prozent. Das würde 339 Mandate im Unterhaus ergeben – damit hätten die Tories eine komfortable Mehrheit von 28 Stimmen. Yougov zufolge erreicht Labour 34 Prozent (231 Sitze).

The results of the final YouGov MRP model for #GE2019 are now here:Con – 339 seats / 43% vote shareLab – 231 / 34%SNP – 41 / 3%LD – 15 / 12%Plaid – 4 / 1%Green – 1 / 3%Brexit Party – 0 / 3%Conservative majority of 28https://t.co/IAyXTc89vHpic.twitter.com/yk3dNAhN0p — YouGov (@YouGov) December 10, 2019

Trotz Klarheit bei den Umfragen können die Tories noch lange nicht triumphieren. Selbst ein deutlicher Vorsprung in den Umfragen bedeute nicht unbedingt eine grosse Mehrheit im Unterhaus, warnt der renommierte Wahlforscher John Curtice von der Universität Strathclyde in Glasgow. Wahlvorhersagen sind mit Vorsicht zu betrachten.

Warum sind Prognosen schwierig?

Das liegt am britischen Mehrheitswahlrecht. Ins Parlament ziehen nur die Kandidaten mit den jeweils meisten Stimmen in einem der 650 Wahlkreise ein, egal, wie knapp ihr Sieg war. Die Stimmen für unterlegene Kandidaten verfallen. Das macht es sehr schwer, aus landesweiten Umfrageergebnissen auf die mögliche Sitzverteilung im Parlament zu schliessen. Ausserdem ist das Rennen zwischen Kandidaten der Labour-Partei und den Konservativen in zahlreichen Wahlkreisen sehr eng. Dabei gilt auch: Eine Tory-Mehrheit kann verhindert werden, wenn genügend Stimmende taktisch wählen.