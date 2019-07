Johnson erhält Angebot von Trump

Ein Sprecher des britischen Regierungschefs sagte in London, Trump und Johnson hätten sich in ihrem Telefonat dazu bekannt, ein «ambitioniertes Freihandelsabkommen» schliessen zu wollen. Die Verhandlungen dazu sollten «so schnell wie möglich beginnen, sobald das Vereinigte Königreich die EU verlässt».

Ein «guter Typ»

Trump hatte den Briten schon in der Vergangenheit für die Zeit nach dem Brexit einen «phänomenalen» Handelsvertrag in Aussicht gestellt. Allerdings könnten sich solche Gespräche nach Einschätzung von Experten schwierig gestalten, weil Trump nicht dafür bekannt ist, Zugeständnisse zu machen. Seine Amtszeit steht unter dem Motto «America First». Darüber hinaus ist das Aushandeln solcher Abkommen für gewöhnlich langwierig.

Trump bekundete nach dem Telefonat erneut seine Sympathien für Johnson. «Ich sage voraus, dass er ein grossartiger Premierminister sein wird», sagte der US-Präsident. Er nannte Johnson einen «guten Typen».

Johnson war am Mittwoch zum Nachfolger von Premierministerin Theresa May ernannt worden. Der Brexit-Hardliner hatte sich tags zuvor in einer parteiinternen Stichwahl um das Amt des Parteichefs der konservativen Tories durchgesetzt. Trump gehörte zu den ersten Gratulanten. Johnson will den Austritt Grossbritanniens aus der EU «ohne Wenn und Aber» bis zum 31. Oktober abwickeln.