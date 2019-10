Jetzt ist Schluss mit der Qualmerei

Die Bedrohung kommt nach Ansicht Aiblers und Tausender anderer Wirte aus der Politik, vom Gesetzgeber also, der nach fast einem Vierteljahrhundert der kulturkämpferischen Debatten nun auch in Österreich ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie einführt. Von heute an ist Schluss mit dem Rauchen, und Aibler sieht Grund zur Klage: «Man fühlt sich im Stich gelassen, alles Unpopuläre wird auf die Wirte abgewälzt.»

Geklagt hat er gegen das Rauchverbot auch vor dem österreichischen Verfassungsgerichtshof. Als Speerspitze einer Initiative von etwa 2500 Wirten wollte er noch in letzter Minute eine Ausnahmegenehmigung erreichen für die Nachtgastronomie, für kleine Bars und grosse Clubs also. Hauptargument ist die zu erwartende Lärmbelastung für die Anwohner, wenn sich die Raucher vor den Kneipen sammeln. Die Wirte haben ausgerechnet, dass dann plötzlich des Nachts eine dampfende Menge von 50'000 Menschen auf der Strasse steht, verteilt aufs ganze Land allerdings. Die Richter haben die Beschwerde abgewiesen, und Aibler sagt schulterzuckend: «Natürlich werden wir uns jetzt alle ans Gesetz halten.»

Hohe Bussen

Alles andere dürfte ihn auch teuer zu stehen kommen, weil die für die Umsetzung des Rauchverbots zuständige Wiener Stadträtin harte Strafen und vor allem «keine Schonfrist» angekündigt hat. Von 1. November um null Uhr und eine Sekunde an könnte sie ihre Kontrolleure losschicken. Bei der ersten Anzeige sind 800 Euro fällig, im Wiederholungsfall 10'000 Euro – die Rechnung zahlt der Wirt. Der Rauchsünder selber kommt beim ersten Mal mit 100 Euro davon.

Es war ein zäher Zermürbungskampf, den die Verfechter des «freien Tschickistan» – Tschick ist die Zigarette in Österreich – verloren haben. Die Genese ist so wahrscheinlich nur in Österreich möglich, ein Hin und Her mit ständig neuen Volten: Schon im Jahr 1992 waren die ersten Vorhaben zum Rauchverbot in der Gastronomie vom damaligen Gesundheitsminister präsentiert worden.

Seit 2010 sind getrennte Bereiche für Raucher und Nichtraucher vorgeschrieben. 2015 einigte sich die damalige rot-schwarze Regierung auf ein generelles Rauchverbot, das aber erst zum 1. Mai 2018 in Kraft treten sollte. Kurz davor wurde durch eine neue Regierung aus ÖVP und FPÖ das Kippenverbot wieder gekippt. Ein von Krebshilfe und Ärztekammer initiiertes Nichtraucher-Volksbegehren wurde daraufhin von fast 900'000 Menschen unterzeichnet, und als die türkis-blaue Koalition am Ibiza-Skandal zerbrach, verloren auch die Raucher ihren Schutzpatron Heinz-Christian Strache. Gegen die Stimmen der FPÖ beschloss das Parlament dann ruckzuck Anfang Juli das Verbot zum 1. November – und zwar so rigide, dass keine Ausnahmen vorgesehen sind.