Hier werden in der Ostukraine Gefangene ausgetauscht

Im April hatte Selenski bei der Präsidentschaftswahl einen Erdrutschsieg erzielt und versprochen, den Konflikt zu beenden.

Für seinen Plan, dem Donbass einen Sonderstatus einzuräumen, hat der Präsident in seiner Heimat Kritik erfahren. Doch seine jüngsten Schritte sorgten auch für vorsichtigen Optimismus. So tauschten nach einer sorgsam vorbereiteten Annäherung im September Russland und die Ukraine Dutzende Gefangene aus. Unter ihnen waren ukrainische Seeleute, die Russland nach einem Zusammenstoss in den Gewässern um die Krim gefangengenommen hatte, und der in Russland inhaftierte Filmemacher Oleg Senzow.

Schweiz aktiv beteiligt

An den Vorbereitungen des Gefangenenaustauschs war auch die Schweiz beteiligt. Dem Austausch seien intensive Verhandlungen in der Arbeitsgruppe Humanitäres der Trilateralen Kontaktgruppe vorausgegangen, wie das Aussendepartement (EDA) am Sonntag mitteilte. In der Trilateralen Kontaktgruppe haben die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die Russische Föderation sowie die Ukraine Einsitz.

Die Arbeitsgruppe Humanitäres wird durch den Schweizer Koordinator, Botschafter Toni Frisch, geleitet und tagt im zweiwöchentlichen Rhythmus in der weissrussischen Hauptstadt Minsk.

Die Arbeitsgruppe verhandelt neben der Freilassung von Gefangenen, die im Zusammenhang mit dem Konflikt stehen, auch Lösungen für weitere humanitäre Herausforderungen, wie es vom EDA heisst. Zu den wichtigsten Themen gehören dabei die Suche und Identifizierung von vermissten Personen sowie die Verbesserung der zivilen Übergänge über die Kontaktlinie.