Greta segelt nach Amerika

In den USA wenig bekannt

In den USA ist Thunberg bislang wenig bekannt. Sie sei sich unsicher, wie ihre Botschaft in dem Land ankommen werde, sagte sie. Dort gibt es viel Widerstand gegen radikale Massnahmen, die der Einschätzung von Wissenschaftlern zufolge zur Begrenzung der Erderwärmung notwendig sind. «Ich werde einfach versuchen, so weiterzumachen, wie ich es zuvor gemacht habe», sagte die Aktivistin. «Einfach immer auf die Wissenschaft verweisen und wir werden einfach sehen, was passiert.»

Arnold Schwarzenegger schwärmt von Greta Der Hollywood-Star und die Klimaaktivistin haben sich in Wien getroffen. Schwarzenegger schrieb danach, er sei «sehr beeindruckt».

Thunberg schloss ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump nicht aus, äusserte aber Zweifel am Sinn eines Gesprächs. Trump lehnt des Klimaabkommen von Paris 2015 ab. Thunberg sagte, sie glaube, dass ein Treffen «nur Zeitverschwendung» wäre. Sie habe Trump «nichts zu sagen», sagte sie. «Er hört offensichtlich nicht der Wissenschaft zu und den Wissenschaftlern. Also warum sollte ich, ein Kind mit keiner angemessenen Bildung, dazu in der Lage sein, ihn zu überzeugen?», fragte Thunberg.

Thunberg will nach ihrer Ankunft in den USA auf dem Weg nach Chile Halt in Kanada, Mexiko und weiteren Ländern machen. Dorthin will sie mit dem Bus und Zug reisen. «Während des vergangenen Jahres haben Millionen junger Menschen ihre Stimme erhoben, um die führenden Persönlichkeiten der Welt für das Klima und die ökologische Notlage zu sensibilisieren», sagte Thunberg. «In den kommenden Monaten werden die Veranstaltungen in New York und Santiago de Chile zeigen, ob sie zugehört haben.»