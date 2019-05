Grafik: Die aktuellen Ergebnisse der Europawahlen

EVP: Europäische Volkspartei S&D: Progressive Allianz der Sozialdemokraten ALDE: Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa ENF: Europa der Nationalen und der Freiheit EKR: Europäische Konservative und Reformisten Grüne/EFA: Die Grünen/Europäische Freie Allianz GUE/NGL: Vereinigte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke EFDD: Europa der Freiheit und der direkten Demokratie NA: Fraktionslose Abgeordnete Sonst.: Sonstige Parteien, die noch keiner Fraktion zuzuordnen sind

Im Wahlkampf war immer wieder die Rede von einer Schicksalswahl, weil ein Rechtsruck befürchtet wurde. Tatsächlich liegt in Frankreich der ersten Prognose zufolge die Partei der Nationalistin Marine Le Pen vorn – und in Italien die rechtspopulistische Lega, deren Parteichef Matteo Salvini die europäische Rechte einen und gegen die EU in jetziger Form in Stellung bringen will. In Polen liegt die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS vorne.