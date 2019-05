Fünf Erkenntnisse zur Europawahl

In den Fraktionen des neuen Europäischen Parlaments ergeben sich also womöglich Machtverschiebungen. Seit Monaten schwärmen Europas Sozialdemokraten von den Genossen in Portugal und Spanien, die dort an der Regierung sind. Der Trend setzt sich fort: Weil die Partei von Premier Pedro Sanchez die Wahl klar gewann und die deutsche SPD einbrach, stellt Spanien künftig die grösste Delegation in der Gruppe der Sozialdemokraten. In der EVP-Fraktion sinkt die Zahl der deutschen Abgeordneten – mit viel Selbstbewusstsein werden etwa die Österreicher auftreten. Wenn es um die Verteilung der Top-Jobs geht, wird dies berücksichtigt werden – mit Udo Bullmann und Manfred Weber führen momentan zwei Deutsche die Fraktionen an.

Anders als viele seiner europäischen Genossen hat Spaniens Premier Pedro Sanchez (links) Grund zum Feiern. Foto: Keystone

2. Die Wahlbeteiligung nützt den Spitzenkandidaten

In den kommenden Stunden und Tagen beginnt das Gefeilsche um die wichtigsten Ämter – neben den Chefposten für Europäischen Rat und Europaparlament geht es vor allem um den Kommissionspräsidenten. Hierauf erheben vor allem die Spitzenkandidaten Manfred Weber und Frans Timmermans Anspruch – doch die Ergebnisse ihrer Parteifamilien sind keine guten Argumente dafür. Während die Sozialdemokraten in den Niederlanden dank Timmermans auf Platz eins landeten, hat Weber der CSU in Bayern nicht geschadet, aber der CDU nicht geholfen.