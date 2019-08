Feminismus soll zum Exportschlager werden

Eigentlich war es da nur logisch, dass Schwedens Aussenministerin Margot Wallström gleich nach Amtsantritt im Oktober 2014 erklärte, von nun an werde das Land eine „feministische Aussenpolitik“ verfolgen. „Es gab viel Gekichere in den ersten Tagen und auch offenen Widerstand“, erinnerte sich Wallström einmal. Die Ministerin erklärte immer wieder, dass die Diplomatie sich weltweit diese drei Fragen stellen solle: Haben Frauen die gleichen Rechte? Sitzen sie mit am Tisch der Entscheider? Und haben sie den gleichen Zugang zu Ressourcen? Am Ende, so das Argument, werde jeder Fortschritt in Sachen Gleichberechtigung der Frau auch einen Fortschritt bei den klassischen Zielen der Aussenpolitik wie Frieden und Sicherheit mit sich bringen.

Vierzig Prozent der Botschaften Schwedens werden heute von Frauen geleitet. Der Ansatz hat weltweit Nachahmer gefunden: Kanada, Finnland oder Australien, die Themen wie sexuelle Gewalt gegen Frauen ins Zentrum ihrer diplomatischen Arbeit gerückt haben. Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Regierung in Stockholm für Lernwillige gar ein „Handbuch für feministische Aussenpolitik“.

Vorwurf der Heuchelei

Nun prescht Handelsministerin Ann Linde vor. In einem Essay in der Zeitung "Aftonbladet" erklärte sie, Schweden werde flankierend zur Aussenpolitik nun auch eine feministische Handelspolitik bekommen. Eine Politik, die weltweit Frauen als Produzentinnen und Unternehmerinnen, aber auch als Konsumentinnen ermächtigen soll. „Männer profitieren mehr von der heutigen Handelspolitik als Frauen“, schrieb sie. Das müsse sich ändern. Linde zitiert etwa absurde Zollregeln, die dazu führten, dass für eine Seidenbluse sechs Mal mehr Zoll bezahlt werden müsse als für ein Männer-Seidenhemd. Ebenso möchte sie auf die EU einwirken, um Normen und Standards auch auf die Ansprüche von Frauen hin auszulegen: „Im Moment ist die Wahrscheinlichkeit für eine Frau, sich bei einem Autounfall ernsthaft zu verletzen, um 47 Prozent höher“, schreibt Linde, „weil die Sicherheitsstandards für die heutigen Autos mit Blick auf Männer entworfen wurden“.

Eine Regierung will das sein, die sich die Gleichberechtigung der Frau zum Leitbild all ihrer Politik nimmt.

Kritiker haben Schweden Heuchelei vorgeworfen, sie kritisieren etwa Waffenexporte an Länder wie Saudiarabien oder an die Philippinen unter Präsident Rodrigo Duterte. Handelsministerin Ann Linde stand selbst auch schon im Sturm der Kritik, 2017, als sie eine Handelsdelegation in Iran anführte und dabei wie verlangt ein Kopftuch anlegte. Und doch überwiegt meist der Applaus. Als die US-Zeitschrift "Foreign Policy" im Januar dieses Jahres eine Bilanz der ersten fünf Jahre feministischer Aussenpolitik zog, da empfahlen die Autorinnen der renommierten Denkfabrik Council on Foreign Relations: „Die Welt sollte es Schweden gleichtun.“

