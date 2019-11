Farage weist «wilde Verschwörungstheorien» zurück

In einem Interview mit der BBC sah Farage sich am Dienstag sogar genötigt, eines klarzustellen: «Ich bin nicht käuflich.» Weder Boris Johnson noch Donald Trump hätten ihm etwas für seinen Wahlpakt mit den Tories versprochen, erklärte er.

Das seien alles «wilde Verschwörungstheorien». Es sei allein seine Entscheidung gewesen, dass sich die Brexit-Partei nicht um die 317 Mandate bewerben werde, die zuletzt von der Konservativen Partei gewonnen wurden. Eine Gegenleistung der Tories habe es dafür nicht gegeben, erklärte Farage sichtlich aufgebracht.

The great new deal we've done with our European friends takes us out of the EU in January. Let’s build a new relationship based on free trade not political alignment. pic.twitter.com/I9KB6QxZK0

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 10. November 2019