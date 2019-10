Europas erfolgreichster Sozi

Neben der PS von Costa gibt es auch die Sozialdemokratische Partei (PSD), deren Vertreter aber im Gegensatz zur PS im Europaparlament nicht der Gruppe der Sozialisten und Sozialdemokraten angehören, sondern der Europäischen Volkspartei, somit portugiesischer Partner von CDU und CSU sind. Schliesslich bewirbt sich um den Wiedereinzug ins Parlament in Lissabon ein Bündnis, das sich CDU abkürzt: die Demokratische Einheitsunion, ein Bündnis aus Postkommunisten und Grünen.

Charme und Kompromissbereitschaft

Die PS hat 2015 die PSD an der Regierung abgelöst, Costa führt seitdem ein Minderheitskabinett, das neben der CDU auch der Linksblock (BE) stützt, ein Zusammenschluss diverser linksalternativer Gruppierungen. Den Umfragen zufolge kann die PS mit 38 Prozent der Stimmen rechnen, es wäre ein Plus von sechs Punkten gegenüber den Wahlen 2015.

Hingegen würde die oppositionelle PSD lediglich ein Viertel der Wähler hinter sich bringen. Der frühere Premierminister Pedro Passos Coelho wirkt dröge, er ist kein guter Redner. 2018 hat er an der PSD-Spitze dem ehemaligen Bürgermeister von Porto, Rui Rio, Platz gemacht.

Zu den Hauptgründen für die Stabilität des Kabinetts Costa gehören sein persönlicher Charme und seine Bereitschaft zu Kompromissen; so hat er eine gemeinsame Sprache mit den Linksextremen gefunden, ohne ihnen fundamentale Zugeständnisse zu machen.

Ein kleines politisches Wunder

Die Lage in Lissabon unterscheidet sich somit stark vom benachbarten Spanien: In Madrid haben sich der sozialistische Premierminister Pedro Sánchez und der Vorsitzende des linksalternativen Bündnisses Podemos Unidas, Pablo Iglesias, auch auf persönlicher Ebene heillos zerstritten. Dass der Pragmatiker Costa die Linksextremen an sich gebunden hat, gilt als kleines politisches Wunder. Denn die PS betreibt eine Politik wie die grossen sozialdemokratischen Parteien in anderen Ländern.

Costas Finanzminister Mário Centeno, der auch Vorsitzender der Euro-Gruppe ist, strebt beim Staatshaushalt in gleicher Weise die Schwarze Null an wie in Berlin Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Er wird sie knapp verfehlen, Ende 2019 wird voraussichtlich das Defizit bei 0,2 Prozent liegen; 2011 waren es noch 11,0 Prozent gewesen.