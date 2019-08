Europa hetzt an seiner Grenze Hunde auf Flüchtlinge

Einer dieser an den Verwaltungsrat der Grenzschutzagentur gerichteten «Mängelberichte» schildert Vorgänge an der ungarisch-serbischen Grenze. Demnach hätten ungarische Polizisten zehn Flüchtlinge, die nach eigenen Angaben zwischen 10 und 17 Jahre alt sind, im Grenzgebiet entdeckt und einen Polizeihund auf sie gehetzt. Drei Flüchtlinge seien gebissen worden, Pfefferspray und Schlagstöcke seien eingesetzt worden, um die jungen Männer zurück nach Serbien zu drängen.

Sofia weist Vorwürfe zurück

Wie an vielen anderen Einsatzorten kooperiert Frontex mit der ungarischen Grenzpolizei und informierte diese über den Fall. Die Beschwerde wurde jedoch nicht weiterverfolgt. Andere Fälle, mit Begriffen wie «exzessive Gewaltanwendung», «Schlagen mit Draht» oder «Misshandlung von Flüchtlingen» beschrieben, sollen ausser in Ungarn auch in Bulgarien und Griechenland aufgetreten sein. Interne Frontex-Regeln und Menschenrechtsstandards würden regelmässig missachtet, heisst es in einem Bericht vom März dieses Jahres. So würden Minderjährige ohne Begleitung von Erwachsenen abgeschoben und zu oft Handschellen verwendet. «Fesseln wurden nicht so genutzt, wie es notwendig und verhältnismässig ist», schreibt die Grundrechtsbeauftragte, die nur über neun Mitarbeiter verfügt und deren Budget 2017 noch geringer war als die Frontex-Ausgaben für Briefporto; mittlerweile steht mehr Geld zur Verfügung.

Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte am Montag, man kenne die Berichte über Misshandlungen an den Grenzen und nehme die Vorwürfe sehr ernst. Jede Form der Gewalt gegenüber Flüchtlingen und Migranten sei inakzeptabel, weshalb die Behörde nun mit der in Warschau ansässigen Agentur Frontex überprüfen werde, ob die Anschuldigungen der Wahrheit entsprechen.

Der bulgarische Innenminister Mladen Marinow wies die Vorwürfe zurück: «Ich kann kategorisch erklären, dass Bulgarien sämtliche Abkommen und Vereinbarungen zu den Menschenrechten einhält.» Bulgarische Grenzbeamte würden nur dann physische Gewalt anwenden, wenn sie selbst angegriffen würden.

Hartnäckigkeit von Aktivisten ermöglicht Akteneinsicht

Die Kommissionssprecherin betonte, dass Frontex die Mitgliedsstaaten und deren Grenzbeamte nur «unterstütze» und diese natürlich für die Einhaltung von EU-Recht und den in internationalen Konventionen verankerten Schutz für Flüchtlinge verantwortlich seien.