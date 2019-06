EU-Staaten müssen mehr für den Klimaschutz tun

Die EU-Länder müssen nach Einschätzung der EU-Kommission ihre Anstrengungen beim Klimaschutz verstärken. Die derzeitigen Bemühungen seien ungenügend, um die bis 2030 gesetzten Energiespar- und Klimaziele der EU zu erreichen, teilte die EU-Kommission in einer Überprüfung der entsprechenden Pläne der 28 Mitgliedsstaaten für das nächste Jahrzehnt am Dienstag in Brüssel mit.