Etikettierung hilft nicht, ein solches Verbrechen zu begreifen

Was ist das für jemand, der zu solch einer Tat imstande ist? Was muss im Inneren eines Mannes ablaufen, damit er eine Mutter und ihren achtjährigen Sohn vor einen ICE stösst? Was Menschen einander antun, ist mitunter kaum auszuhalten.

Eritreischer Herkunft soll der mutmassliche Täter sein. Wer dies mitteilt, schürt damit keine Vorurteile, denn nach einer monströsen Tat wie der von Frankfurt hat die Allgemeinheit einen Anspruch, etwas zur Identität des Festgenommenen zu erfahren, nicht aber Letzterer ein Recht auf Anonymität.