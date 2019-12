Erst der schnelle Brexit und dann das Land erneuern

Diesmal kam sie in einem Kleid in zartem Türkis, die Krone wurde ihr vorangetragen. Es heisst, sie habe die Dinge – gerade mal zwei Monate nach ihrem letzten Auftritt im Parlament – etwas simpler halten wollen. Schliesslich hatte Boris Johnson erst unlängst, nur drei Monate nach seiner Kür zum Premier, am 14. Oktober zur Parlamentseröffnung geladen – wohl wissend, dass seine Regierung keine Mehrheit mehr hatte und er all die schönen Dinge, die er der Queen in die Rede hatte schreiben lassen, nicht würde umsetzen können. Also musste sie jetzt noch einmal ihre royale Pflicht tun.

Gesundheitssystem im Fokus

Die Zeiten ändern sich. Diesmal haben die Tories eine klare Mehrheit. Und Boris Johnson will ­seine grosse Gestaltungsfreiheit nutzen. Das machte er am Donnerstag im Regierungsprogramm, das die Queen vortrug, auch deutlich. Schon der erste Satz war ein Statement. Im Oktober hatte die Queen noch vorlesen müssen, dass die erste Priorität ihrer Regierung immer gewesen sei, den Austritt des Königreichs aus der EU zum 31. Oktober sicherzustellen. Die Formulierung war bewusst vage gehalten – Johnson wusste, dass er kaum würde liefern können.

Mittlerweile ist aus der Absichtserklärung ein hartes Faktum geworden: Wenn nicht die Welt untergeht, werden die ­Tory-Abgeordneten am Freitagnachmittag im Unterhaus in zweiter Lesung für den Austrittsvertrag stimmen. Dementsprechend intonierte die Monarchin die neue Lage so: «Die erste Priorität meiner Regierung ist der Austritt aus der EU am 31. Januar. Meine Minister werden Gesetze vorlegen, die den Austritt zu diesem Datum sicherstellen.»

Als Stunden nach der Queen’s Speech das Unterhauszusammentrat, zeigten sich die neuen Machtverhältnisse in der Praxis.

Der Rest war ein Bündel von Ankündigungen, mehr als 40 Gesetze wurden den Briten von der neuen Regierung avisiert. Das Hauptaugenmerk lag auf Gesundheit und Sicherheit. Johnson will in einem «radikalen ­Programm», das Grossbritannien «in zehn Jahren» erneuern soll, die Ausgaben für das Gesundheitssystem erhöhen. Er plant zudem höhere Strafen für Gewaltverbrecher, einen (vor allem auf die Nachwehen des nord­irischen Bürgerkriegs zielenden) Schutz von Soldaten und Geheimdiensten, die nach Kriegseinsätzen juristisch verfolgt werden, sowie die Ausweitung von Kompetenzen der Polizei.

Johnson kündigte auch an, eine neue Kommission für «Verfassung, Demokratie und Menschenrechte» einzurichten. Sie soll die Rechte von Abgeordneten, Gerichten und des Oberhauses überprüfen. Dem Vernehmen nach denkt der Premier darüber nach, den politischen Einfluss der Justiz und der Lords einzuschränken, nachdem sich das Oberhaus als äusserst Brexit-kritisch erwiesen und das Verfassungsgericht seine erste Parlamentsschliessung im Frühherbst für unrechtmässig erklärt hat.