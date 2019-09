Erdogan droht, die Schleuse zu öffnen

Türkei will Sicherheitszone

Schon seit längerem registriert die griechische Küstenwache mehr Bootsflüchtlinge, die über die sommerlich ruhige Ägäis aus der Türkei kommen. Die Bilanz, zum Beispiel am Donnerstagmorgen: 427 Ankünfte auf den Inseln Rhodos, Lesbos und Samos in 24 Stunden. Im August trafen in Griechenland nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der UNO 8103 Menschen ein, im August des vorigen Jahres waren es nur knapp 3200.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat vor wenigen Tagen damit gedroht, sein Land könnte «gezwungen sein, die Tore zu öffnen», wenn es die Last einer möglichen neuen Flüchtlingskrise allein tragen müsse. Er verwies dabei auf die Lage in Syrien und auf seinen umstrittenen Vorschlag, dort – in einem bislang kurdisch kontrollierten Gebiet – eine «Sicherheitszone» zu errichten. In diese sollten dann syrische Flüchtlinge aus der Türkei umgesiedelt werden. Mit den USA ringt die Türkei derzeit um diese Zone. Erdogan hat für den Fall, dass es bis Ende September keine Einigung gibt, auch schon mit einem Alleingang in Syrien gedroht.

Nun wird in Brüssel und Athen diskutiert, ob der «Flüchtlingsdeal» zwischen der EU und Ankara vom März 2016 womöglich bald Makulatur sein könnte. Die Besorgnis ist so gross, dass die deutsche Kanzlerin Angela Merkel mit Erdogan telefonierte. Aus Ankara und Berlin war danach nur zu erfahren, dass es neben dem Thema Syrien auch um die Lage in der Ägäis und die «Zusammenarbeit bei der Mi­grationssteuerung» ging.

Der Migrationsforscher Gerald Knaus, der 2016 das Abkommen mit der Türkei miteingeleitet hat, sagt, die aktuelle Situation sei mit damals nicht vergleichbar. 2015/2016 waren 850'000 Menschen nach Norden unterwegs. Knaus sagt, wenn das Abkommen «zusammenbricht, dann wegen des Scheiterns auf den griechischen Inseln». Von dort sollten eigentlich alle Migranten, «die keinen internationalen Schutz benötigen», nach abgeschlossenem Asylverfahren in die Türkei zurückgebracht werden. So will es das Abkommen. Die Verfahren laufen aber nur schleppend. Die neue konservative griechische Regierung hat eine Beschleunigung versprochen. Nur knapp 2000 Flüchtlinge sind seit 2016 in die Türkeizurückgebracht worden.