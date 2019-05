«Die Pro-Europäer merkten, was es zu verlieren gibt»

In dieser Parteienlandschaft gibt es auch viele rechtspopulistische Parteien, wie die AfD in Deutschland oder die FPÖ in Österreich. Die FPÖ hat in Österreich leicht verloren. Die AfD hat leicht zugelegt, aber nicht in dem Masse, das teilweise erwartet wurde. Ist der Höhenflug der Rechtspopulisten in Deutschland und Österreich vorerst gestoppt?

Das kann man so nicht sagen. Die AfD zum Beispiel hat noch ein deutlich grösseres Wählerpotential, als sie bisher ausschöpfen konnte. Im Europawahlkampf sind sie zuletzt ziemlich abgetaucht wegen interner Querelen und dem Spendenskandal. Bei der FPÖ hat sich sicherlich das Ibiza-Video von Heinz-Christian Strache auf das Wahlergebnis ausgewirkt. Dafür sind die Ergebnisse bei beiden Parteien immer noch ganz gut. Und gerade in Deutschland werden die kommenden Landtagswahlen zeigen, dass die Zeit der Rechtspopulisten noch lange nicht vorbei ist.

Aber in Europa geht es doch jetzt vor allem um Klimapolitik – ein Themenfeld, auf dem rechtspopulistische Parteien bislang wenig zu bieten hatten.

Das täuscht. Das kommt einem vielleicht so vor, wenn man in Deutschland lebt. Umfragen besagen aber, dass nach wie vor ein beträchtlicher Teil der EU-Bürger das Thema Migration beziehungsweise Asyl für zentral erachten. Und in Deutschland mag sich die Lage diesbezüglich entspannt haben, in Italien ist die Flüchtlingskrise aber beispielsweise immer noch eines der drängendsten Themen. Die Ergebnisse so mancher rechtspopulistischer Partei kommen uns vielleicht auch deshalb niedrig vor, weil sie vor der Wahl so gehypt worden sind. Aber eigentlich sind es keine schlechten Ergebnisse, zumal bei einer so jungen Partei wie der AfD. Und sehen Sie sich Frankreich an, da landen die Rechtspopulisten von Le Pen voraussichtlich vor der Partei von Präsident Macron.

Insgesamt werden nach dieser Wahl deutlich mehr EU-Skeptiker im Parlament sitzen. Was ist von ihnen zu erwarten?

Es sieht auf den ersten Blick so aus, als wären diese Parteien sich sehr ähnlich. Aber sie sind bei Weitem nicht so homogen und in sich geschlossen wie andere Parteifamilien im europäischen Parlament, wie beispielsweise die Sozialdemokraten. Das wird dazu führen, dass sie weiterhin nicht so geschlossen auftreten können. Zudem werden sie wohl von den anderen Fraktionen noch stärker marginalisiert werden. Andererseits ist mit dem Niedergang der Volksparteien die Zeit von grossen Koalitionen, die vielleicht nur aus zwei Parteien bestehen, auch im europäischen Parlament definitiv vorbei. Das ist Ausdruck der zunehmenden Parteienzersplitterung. Es wird spannend, da es sicher mehr unterschiedliche Bündnisse je nach Fall geben wird, mehr Experimente. Die Zeit der Rechtspopulisten ist aber gleichzeitig sicher nicht vorbei.