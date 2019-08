Die Marionette zieht ein paar Fäden und weist Salvini in die Schranken

In Brüssel sollte er jeweils die Wogen glätten, für die seine lauten Vizes, Matteo Salvini von der rechten Lega und Luigi Di Maio von den Cinque Stelle, gesorgt hatten. Die totale Isolation Italiens sollte er abwenden. Alle Macht aber lag bei den Vizes. Das war nur eine von vielen barocken Anomalien, die dieses erste populistische Experiment in Europa in sich barg.

Salvini löste die Krise aus

Nun ist Regierungskrise, mitten in den Sommerferien, und plötzlich zieht die vermeintliche Marionette die Fäden. Wenigstens in dieser ersten Phase. Schliesslich ist er Premier, in aller Form.

Ausgelöst hatte die Krise aber Salvini. Der Innenminister rechnet sich aus, dass er bei sehr baldigen Neuwahlen die Dividenden seiner rasant gestiegenen Popularität einkassieren wird und dann eine harte, rein rechte Regierung anführen kann. Er ist ungeduldig. Es bangt Salvini vor den trägen Mühlen der republikanischen Liturgie mit allen ihren Riten, wie Italien sie in seiner Geschichte schon so oft zelebriert hat. Darum forderte er Conte auf, aus eigenen Stücken beim Staatspräsidenten den Rücktritt einzureichen, möglichst noch an seinem 55. Geburtstag, der auf den Donnerstag fiel. So sollte er den Weg für Wahlen im Herbst frei machen. Am liebsten wäre Salvini der 13. Oktober.

Beliebter als die Vizes

Doch Conte stellte sich quer, zum ersten Mal. Dem Innenminister richtete er aus, dass nicht der den Takt bestimme, dass es dafür andere, höhe Instanzen gebe. Conte «parlamentarisierte» die Krise. Will heissen: Salvini soll offen mit ihm brechen, im Parlament und vor dem Volk als Zeugen, und die Verantwortung dafür tragen. Man muss dazu wissen, dass der parteilose Conte trotz – oder gerade wegen – seiner Statisten- und Mittlerrolle rundum beliebt ist, beliebter noch als Salvini. Hat er persönliche Ambitionen?

Conte steht den Cinque Stelle nahe, sie hatten ihn in sein Amt gehoben. Er könnte nun Di Maio an der Spitze der Partei ablösen, den grossen Verlierer des vergangenen Jahres und Kapitalzerstörer unter den Sternen. Doch ist das plausibel? Und wäre Conte, der früher immer links gewählt hatte, wie er einmal erzählte, ein möglicher Bündnispartner für die Sozialdemokraten vom oppositionellen Partito Democratico? Sehr wahrscheinlich ist dieses Szenario einer alternativen Mehrheit im Parlament zwar nicht. Doch niemand mag Prognosen stellen, auch keine kurzfristigen.

Als er Salvini in die Schranken wies, hielt Conte mit frontaler Kritik nicht zurück. Er und sein Team hätten ihre Zeit nicht am Strand vertrödelt, sagte er, sondern gearbeitet, das ganze Jahr über. Der Vize? Hatte gerade eine «Beach Tour» gestartet. Aus den Reihen der Cinque Stelle wurde Salvini aufgefordert, dass er sich endlich der Affäre um den angeblichen Millionendeal seiner Lega mit Moskau stelle, dem «Moscopoli».