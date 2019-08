Die Gewinner einer Augustkrise

Alles sass mal wieder perfekt, der Anzug, das weisse Einstecktuch mit den Zacken, auch die Haarsträhne war gebändigt. Giu­seppe Contes Auftritte sind sich so ähnlich, so kompakt in der Gesamterscheinung, dass man meinen könnte, er übe sie vor dem Spiegel. Selbst im Moment seiner politischen Erzweihe leistete er sich keine Frivolität, kein Lächeln der Genugtuung. Conte durchmass den Hof des Quirinalspalasts steif wie ein wandelndes Protokoll, nahm den ­Regierungsauftrag entgegen, den Staatspräsident Sergio Matta­rella für ihn bereithielt, und versprach, sein neues Kabinett, das in den kommenden Tagen entstehen soll, werde Italien politisch stabilisieren, modernisieren und wirtschaftlich wettbewerbsfähiger machen.