Die FPÖ schwört Rache an Sebastian Kurz

Einen «politischen Mordversuch an der FPÖ», so nennt ein Redner das Ibiza-Video und die darauf folgende Regierungskrise in Österreich. Und er kündigt an: «Wir werden mit einem starken Zeichen zurückschlagen.» Freitagabend im Wiener Arbeiterbezirk ­Favoriten: Die rechtspopulistische Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) hat ihre Anhänger zur Abschlusskundgebung vor den heutigen Wahlen zum EU-Parlament gerufen. «Mehr Österreich, weniger EU», ist das Motto, das viele Besucher auf von der Partei verteilten rot-weiss-roten Plastikwesten tragen. In Wirklichkeit interessiert sich hier niemand für Europa.