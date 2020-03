Die EU beschliesst sofortigen Einreisestopp An einem Videogipfel nahmen die Staats- und Regierungschefs der EU einen neuen Anlauf, nationale Egoismen und Kleinstaaterei im Kampf gegen die Epidemie zu überwinden. Stephan Israel , Brüssel

Kein Durchkommen im Dreiländereck Deutschland/Polen/Tschechien. Jetzt hat die EU ein gemeinsames Vorgehen beschlossen. Foto: Keystone

Es mangelt nicht an Appellen: «Wir müssen zusammenarbeiten», bekräftigte EU-Ratsprä­sident Charles Michel vor dem zweiten Videogipfel der Staats- und Regierungschefs. Kein Wunder, nationale Alleingänge erschweren in Europa derzeit den Kampf gegen das Coronavirus. Am Dienstagabend versuchten die EU-Staaten Differenzen zu überbrücken und einigten sich auf einen sofortigen Einreisestopp an den Aussengrenzen.

«Wir schliessen die Reihen und strengen uns gemeinsam an», fasste Michel nach der rund dreistündigen Videoschaltung zusammen. Es gehe darum, die Bedrohung durch das Virus für Gesundheit und Wirtschaft einzudämmen. So haben laut dem Ratspräsidenten die Staats- und Regierungschefs dem weitreichenden Einreiseverbot zugestimmt. Dieses soll für alle nicht dringenden Reisen von ausserhalb der EU und des Schengen-Raums gelten.

Sperre mit Ausnahmen

Ausgenommen sind Drittstaatler mit Wohnsitz in der EU, Familienangehörige von EU-Bürgern sowie Grenzgänger oder Spitalpersonal. Die nationalen Behörden sind dafür zuständig, die Einreisebeschränkung an ihren Aussengrenzen durchzusetzen. Sie soll vorerst für 30 Tage gelten und möglichst schon heute in Kraft treten. Man habe auch die Schweizer Regierung eindringlich gebeten, bei der koordinierten Einreisesperre mitzumachen, verlautete aus EU-Kreisen. In Bern hiess es dazu, der Bundesrat habe noch nicht entschieden, werde sich aber bald äussern.

Die Einreisesperre geht auf einen Vorschlag der EU-Kommission zurück: Um die Binnengrenzen einigermassen durchlässig zu halten, soll die EU sich jetzt nach aussen abschotten. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erhofft sich davon, dass die Mitgliedsstaaten im Gegenzug die Kontrollen an den Binnengrenzen wieder lockern oder aufheben. Ein Dutzend Länder hat in den letzten Tagen als Reaktion auf das Coronavirus einseitige und unterschiedliche Grenzkontrollen im eigentlich kontrollfreien Schengen-Raum eingeführt. Landsleute und Warentransporte werden zwar theoretisch durchgelassen. Doch weil die Sicherheitsbehörden mit Kontrollen nicht nachkommen, haben sich zum Teil kilometerlange Staus gebildet.

«Unhaltbarer Zustand»

Ursula von der Leyen warnte nach der Videokonferenz davor, die Versorgungssicherheit und den Binnenmarkt zu gefährden, den wichtigsten Trumpf und Motor der europäischen Wirtschaft: «Es gibt auch europäische Bürgerinnen und Bürger und Gütertransporte, die innerhalb der Grenzen der EU gestrandet sind, und das ist kein haltbarer Zustand», sagte die Kommissionspräsidentin. Die Staats- und Regierungschefs haben nun zumindest zugesagt, an den Binnengrenzen prioritäre Spuren für den Warenverkehr einzurichten.

Ursula von der Leyen gibt sich angesichts der Krise zwar tatkräftig. Wenn es darum geht, die Mitgliedsstaaten von ihren nationalen Alleingängen abzubringen, wirkt die Kommissionschefin aber bisher eher hilflos. Sie kann immer nur reagieren und versuchen zu reparieren, wo die Hauptstädte schon Fakten geschaffen haben. So etwa in Deutschland und Frankreich, als die Regierungen in Berlin und Paris Lieferungen von Schutzmaterial in andere EU-Staaten vorerst blockierten.

Die EU-Staaten sind dabei, nicht nur Schengen, sondern auch den Binnenmarkt auszuhebeln. Erst nach «intensiven Diskussionen», sagte von der Leyen, erlaubte Deutschland am Wochenende wieder Lieferungen von Schutzkleidung oder Atemmasken Richtung Italien. Solidarität sei der einzige Weg, die Krise um das Coronavirus zu meistern. Allerdings ist vom europäischen Geist der Solidarität derzeit wenig zu spüren. Gegenüber den Nachbarn ist überhaupt Schluss mit Solidarität. Für Lieferungen von Schutzmaterial in die Schweiz oder etwa auf den Balkan gibt es neu eine Bewilligungspflicht.

Rückfall in Kleinstaaterei

Die EU erlebt zurzeit einen regelrechten Rückfall in die Kleinstaaterei. Ursula von der Leyen tut sich schwer mit der Kurs­korrektur. Immerhin läuft auf Initiative der EU-Kommission nun ein gemeinsames Beschaffungsprogramm für Beatmungsgeräte und anderes dringend be­nötigtes Material. Eine Ausschreibung soll in der Rekordzeit von sechs Tagen abgeschlossen sein.

Finanzielle Unterstützung gibt es ausserdem für vielversprechende Start-ups, die an der Forschung nach einem Impfstoff beteiligt sind. Priorität hat im Moment auch die Repatriierung von EU-Bürgern, die im Ausland gestrandet sind. Ein erstes Flugzug mit europäischen Touristen aus Marokko ist am Dienstag in Wien gelandet. «Wir werden nicht zögern, wenn nötig zusätzliche Massnahmen zu treffen», sagte Ursula von der Leyen.