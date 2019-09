Die Despoten unserer Zeit

Wieder einmal hat Angela Merkel die Öffentlichkeit wissen lassen, was sie in den Ferien liest. In diesem Jahr war es die Studie «Der Tyrann» des amerikanischen Shakespeare-Kenners Stephen Greenblatt. Darin entwickelt der Literaturwissenschaftler aus den Dramen seines Helden eine Typologie der Tyrannei, ihrer Entstehungsbedingungen, ihrer Wirkungsweise, vor allem aber den Charaktertyp des Tyrannen.