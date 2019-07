Die Berliner Säulenheiligen sind verschwunden

Längst sind die Reklamesäulen in das Bild eingegangen, das wir uns von der klassischen Grossstadt machen. Seit der ­Kaiserzeit zirkulieren Schwarzweissfotografien, die noble Berliner mit Zylinder zeigen, die sich lesend um Säulen scharen. Erich Kästners «Emil und die Detektive» ziert eine berühmte Illustration, die abbildet, wie die Kinder am Nollendorfplatz hinter einer Säule dem Dieb hinter­herspähen. Im Film «Der dritte Mann» ­bildet eine Litfasssäule quasi den ­Eingang zur Wiener Unterwelt.

Viele Berichte über das Verschwinden der Berliner Litfasssäulen klingen wie Nachrufe – dieser selbstverständlich auch. Dabei ist die Nachricht von ihrem Tod stark übertrieben. In Wahrheit verschwinden die Säulen nicht, sondern werden wieder aufgebaut. Berlin hat vor einiger Zeit den Vertrag für die Werbeflächen neu ausgeschrieben und festgelegt, dass diese flächen­deckend ausgetauscht werden müssen, falls nicht derselbe Anbieter zum Zug kommt. Mit dem Wechsel auf eine neue Firma war das Schicksal der alten Säulen besiegelt: Die eine riss sie ab, die andere baut neue wieder auf. Berlin halt.

Als Sondermüll entsorgt

Für den Austausch gab es in ­vielen Fällen einen stichhaltigen Grund: Sie wurden nach dem Krieg aus Eternit gefertigt, sind asbestverseucht und müssen als Sondermüll entsorgt werden. Noch in diesem Jahr will der neue schwäbische Betreiber 1500 Säulen wieder errichten. In den nächsten drei bis fünf Jahren sollen weitere 1000 dazukommen, teilweise auch an neuen, günstigeren Standorten.

Die neuen Säulen sehen nicht mehr exakt gleich aus wie die ­alten. Berlins Exemplare hatten eine schlanke Sondergrösse von 104 Zentimeter Durchmesser, die sich an den Abwasserrohren orientierte. Die neuen sind nun alle 118 Zentimeter dick, aus 2,5 Tonnen Beton, höher alsfrüher, oben mit einem kleinen Regendach versehen, manche beleuchtet. Kurz: Die Berliner ­sehen jetzt aus wie alle anderen deutschen Litfasssäulen auch. Damit erübrigen sich auch die besonderen Plakatgrössen.

Aber wirbt denn in Zeiten der digitalen Reklame überhaupt noch jemand auf Plakatsäulen? Für die sogenannte Kiezwerbung, sagen die Profis, gebe es heute noch nichts Besseres: Kleintheater, Buchhandlungen, Galerien und Flohmärkte können im Quartier so zielgenau auf ihr Angebot hinweisen. Der Preis dafür ist unschlagbar: ein Euro pro Säule pro Tag. Nostalgie des Analogen inklusive.