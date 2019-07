Deutschland soll jetzt führen

Legt das Europaparlament nicht noch sein Veto ein, wird Ursula von der Leyen diese Absenz bald beenden. Die Auswahl der deutschen Verteidigungsministerin als Chefin der neuen EU-Kommission mag überraschend, ja, chaotisch verlaufen sein, dennoch wäre es alles andere als ein Zufall, wenn Deutschland nun zum Zug käme.

Seit 2014 spricht man in Berlin davon, dass die viertgrösste Wirtschaftsmacht der Welt und grösste Macht Europas künftig mehr Verantwortung übernehmen müsse – diplomatisch und militärisch. Der damalige Bundespräsident Joachim Gauck, der damalige Aussenminister und spätere Gauck-Nachfolger Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel und von der Leyen waren die treibenden Kräfte des neuen Bekenntnisses.

Ursula von der Leyen streitetseit Jahren für ein liberales,geeintes Europa.

Die deutsche Einsicht spiegelte dabei steigende Erwartungen, die die Verbündeten an Berlin richteten. Der damalige polnische Aussenminister Radoslaw Sikorski sagte bereits 2011, dass er «deutsche Macht heute weniger fürchte als deutsche Untätigkeit». Seither sind die Ansprüche weiter gewachsen, wie zuletzt insbesondere der französische Präsident Emmanuel Macron bei der Reform der EU und US-Präsident Donald Trump bei der Finanzierung der gemeinsamen Verteidigung deutlich machten.

Wird von der Leyen wirklich Kommissionschefin, würde Deutschland im Herzen der EU in die Pflicht genommen. Merkels Beitrag zur Weiterentwicklung Europas war vor allem die Rolle der Maklerin zwischen den Interessen und die «Führung von hinten» gewesen. Mit von der Leyen müsste die deutsche «Macht in der Mitte» Europa unweigerlich auch «von vorne» führen – mit allen Konsequenzen, die damit verbunden wären. Für Erfolge und Misserfolge in Brüssel trüge Deutschland künftig direkt Verantwortung. Berlins neue Rolle dürfte dabei auch neue Widerstände hervorbringen: In vielen kleinen Ländern im Osten sorgt die deutsch-französische Reformachse schon heute eher für Unbehagen als für Vertrauen.

In Deutschland ist die einstige Überfliegerin von der Leyen mittlerweile ziemlich unbeliebt, in Europa scheint ihr Ruf noch intakt. Für die anstehenden Aufgaben als Kommissionschefin würde sie sich in jedem Fall besser eignen, als viele Kritiker meinen. Seit Jahren streitet die 60-jährige Christdemokratin für ein liberales, geeintes Europa. Ihre Idee von 2011, dass aus der EU «Vereinigte Staaten von Europa» werden müssten, hat sie längst wieder aufgegeben. Europa müsse da gestärkt werden, wo es zu schwach sei, begründete sie ihren Lernprozess. Man dürfe das Pferd nicht von hinten aufzäumen.