Der Doppelagent, der das Eis brach

Diesen Gorbatschow wollte Margaret Thatcher treffen, ein Reformer, ein Mann mit einer Vision, der auch die Welt ausserhalb des Ostblocks kannte. So streckte das britische Aussenministerium die Fühler aus. Im Sommer 1984 akzeptierte Gorbatschow eine Einladung nach Grossbritannien für den kommenden Dezember – eine einmalige Chance, um mit der nächsten Generation der kommunistischen Führung ins Gespräch zu kommen. Noch trennten Gorbatschow und Thatcher Welten, sie waren Gegner im Kalten Krieg, einem Konflikt, der unüberwindbar schien. Dass Michael Gorbatschow, der künftige Architekt von Glasnost und Perestroika, dereinst die Sowjetunion abwracken würde, war undenkbar.

Gordijewski choreographierte ein Gipfeltreffen, indem er beide Seiten briefte.

Damit schlug die Stunde für Oleg Gordijewski, der seit 1974 für die Briten spionierte. Als Chef der politischen Abteilung des KGB in London – die Nummer 2 in der sowjetischen Geheimdienstfiliale – war er dafür zuständig, Gorbatschow auf seinen Besuch vorzubereiten. Gleichzeitig konnte er den MI6 über die sowjetischen Absichten informieren, und das aus allererster Hand. Wohl einzigartig in der Geschichte der Spionage choreographierte ein Agent ein Gipfeltreffen, indem er beide Seiten briefte: Gordijewski schlug Gorbatschow vor, was er Thatcher sagen sollte und umgekehrt. Alle Memoranden, die der Doppelagent für den Kreml verfasste, übergab er auch dem MI6. Mehr noch, der britische Geheimdienst fütterte ihn mit Informationen, die er in seine Berichte für Gorbatschow einbaute - Gordijewski wurde zum Scharnier zwischen Ost und West.

Michael und Raissa Gorbatschow trafen am 15. Dezember 1984 in London ein. Bereits bei seiner Ankunft sagte der kommende Mann des Kremls, er hoffe, dass das Wettrüsten bald ende und die Beziehungen zwischen Ost und West besser werden. Während des achttägigen Besuchs pilgerte Gorbatschow in die British Library, wo Karl Marx «Das Kapital» geschrieben hatte. Des weitern besuchte er mit seiner Frau die St. Paul's Cathedral, Edinburgh und die Austin-Rover-Werke in Oxford. Zentral waren jedoch die Treffen mit der britischen Premierministerin auf deren Landsitz Chequers, wo sich die beiden Gegner im Kalten Krieg kennenlernten.

«Ein Mann, mit dem man ins Geschäft kommen kann»: Margaret Thatcher über Michail Gorbatschow, der im Dezember 1984 nach London reiste. Foto: Keystone

Gorbatschow verlangte jeden Abend von seinen Leuten einen kurzen Bericht, was am nächsten Tag anstand. Das war schwierig für den KGB, da die britischen Gastgeber die Agenda prägten. Doch der MI6 konnte weiterhelfen: Der britische Geheimdienst besorgte sich bei Thatchers Aussenminister Geoffrey Howe die Punkte, die angesprochen werden sollten, übergab sie Gordijewski, der vom geheimen Treffpunkt zurück in die Botschaft eilte, und sie dort umgehend auf russisch übersetzte. Ganz zum Gefallen seiner Vorgesetzten. «Das ist genau das, was wir brauchen», hiess es in der sowjetischen Botschaft. Offenbar verfügte der KGB-Mann über exzellente Quellen in der britischen Verwaltung, so der Eindruck der Russen. Und der war nicht falsch.

Gorbatschows Besuch wurde ein voller Erfolg. Natürlich gab es bei den Gesprächen mit Thatcher auch Meinungsverschiedenheiten, etwa als die Premierministerin auf den Vorzügen des freien Marktes gegenüber der Planwirtschaft beharrte. Gorbatschow widersprach und lud Thatcher zum Gegenbesuch ein, um die glücklichen sowjetischen Menschen zu treffen. Auch warf Thatcher ihrem Gast vor, die streikenden britischen Bergarbeiter zu finanzieren, was Gorbatschow bestritt. Das war eine Lüge, und die Britin wusste es.