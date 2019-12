Parlament stimmt für Deal – nun soll das Wort Brexit verschwinden

Labour-Chef Corbyn warnt vor Deregulierung

Da Johnson eine Anpassung britischer Regeln und Vorschriften an EU-Bestimmungen im Prinzip ablehnt, sind britische Beobachter überwiegend skeptisch, dass es zu einer Einigung kommt. Der Premier selbst erklärte am Freitag aber, mit dieser harten Haltung stärke London seine Verhandlungsposition gegenüber der EU. «Jetzt ist der Augenblick gekommen, an dem wir zusammenfinden sollten, um ein neues Kapitel in der Geschichte unserer Nation zu schreiben», sagte er.

Darauf erwiderte Oppositionsführer Jeremy Corbyn, Johnson wolle seinen Brexit-Deal als «Rammbock» zur Deregulierung des Vereinigten Königreichs benutzen und sein Land in die Arme Donald Trumps treiben, für einen «giftigen Deal» mit Washington. Auch andere zuvor gegebene Versprechen sind jedenfalls nicht mehr im neuen Ratifizierungsgesetz enthalten. Grossbritannien soll sich zum Beispiel nach dem Brexit nicht länger an EU-Schutzgarantien für Arbeiter und Angestellte und an Umweltschutzbestimmungen der Union orientieren müssen.

Eine solche freiwillige Anpassung war eins der Gelöbnisse vom Oktober gewesen, mit denen Johnson damals zaudernde Labour-Abgeordnete auf seine Seite zu ziehen suchte. Mit seiner neuen Tory-Mehrheit braucht der Premier Oppositionsstimmen aber nicht mehr. Brexit-Minister Stephen Barclay erklärte dazu, solche Fragen würden künftig unabhängig von der EU, über eigene, britische Gesetze geregelt. In vielen Bereichen sei Grossbritannien den Europäern eh überlegen: «Darum haben wir es nicht mehr nötig, dass die EU diese Standards festsetzt.»

Johnson glaubt Brexit per Ende Januar für «erledigt»

Ebenso aus dem Ratifizierungsgesetz gestrichen wurde die vormals angebotene Aufnahme von Flüchtlingskindern aus Europa, die zu ihren Familien in Grossbritannien stossen wollen. Dass diese Selbstverpflichtung gelöscht wurde, nannte Labour-Chef Corbyn eine «absolute Schande». Auch Wohlfahrtsorganisationen haben das Fehlen einer solchen Regelung als «schockierend» bezeichnet und gewarnt, dass das Leben von Kindern gefährdet sei.

Bestätigt wurde, dass das seit dreieinhalb Jahren existierende Brexit-Ministerium unmittelbar nach dem formellen Austritt Grossbritanniens aus der EU Ende Januar aufgelöst werden soll. Einzelne Teile des Ministeriums und Hunderte von Experten werden anderen Ressorts, wie dem Aussenhandelsministerium, überstellt. Überhaupt soll das Wort Brexit vom nächsten Jahr an aus dem Sprachgebrauch der Regierung verschwinden. Per Ende Januar 2020 glaubt Boris Johnson den Brexit für «erledigt» und so sein Wahlversprechen eingelöst zu haben.