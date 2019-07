Das Gefängnis mit eigener Waffenschmiede

Spezialeinheiten gegen Anarchisten

Als die Linksregierung von Alexis Tsipras kurz vor ihrer Abwahl noch ein Gesetz verabschiedete, das auch zu lebenslanger Haft Verurteilten dieser Gruppe nach 17 Jahren die Möglichkeit zur ­vorzeitigen Entlassung bietet, wie anderen Mördern, wurde ­sofort vermutet, sie mache dies nur, um sich ganz links aussen Stimmen zu holen.

Die neue Regierung will nun auch dieses Gesetz kippen. Zudem will sie die Polizei besser ausrüsten. Spezialeinheiten sollen verstärkt gegen Anarchisten vorgehen, die sich im Athener Szenestadtteil Exarchia zuletzt ziemlich sicher fühlten, weil die Polizei nachts lieber wegblieb.

Auch Beamte in Korydallos sorgen sich um ihre Sicherheit. Experten bemängeln, dass der Strafvollzug in Griechenland ­generell unterfinanziert sei. Menschenrechtsorganisationen kritisieren ebenso seit langem die Zustände in der alten Anstalt, die einst für 640 Häftlinge gebaut wurde, aber auch schon bis zu 2000 Gefangene beher­bergen musste. «Unser grösstes Problem ist der psychologische Druck», die Beamten würden ständig bedroht und oft angegriffen, sagte Gefängnisdirekto­rin Hara Koutsomichali schon vor gut fünf Jahren. An dieser ­Situation dürfte sich bis heute nichts geändert haben.