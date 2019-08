Britischer Anti-Terrorchef warnt vor No-Deal-Brexit

Auch der Verband der britischen Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie warnte vor einem harten Brexit: Dieser hätte desaströse Folgen, die Wochen oder sogar Monate anhalten könnten. Es werde in einigen Gebieten Engpässe geben, auf die man sich auch nicht gezielt vorbereiten könne, sagte Verbandsvertreter Tim Rycroft am Mittwoch der BBC. «Wir fürchten, dass es ernsthafte Störungen geben wird.»

Grenze Irland-Nordirland bereitet grösste Bedenken

Kontrollen an der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland sind eine der grössten Bedenken der Wirtschaft, die dadurch höhere Kosten und Lieferverzögerungen erwartet.

Der neue Premierminister Boris Johnson will den mit Brüssel ausgehandelten Vertrag zu den Details des britischen EU-Austritts noch einmal aufschnüren, was die Europäische Union ablehnt. Notfall will er Ende Oktober einen Brexit ohne Deal in Kauf nehmen.