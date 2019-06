Boris Johnson baut Vorsprung für Tory-Vorsitz weiter aus

Thank you once again to friends and colleagues for your support in the third ballot - especially on my birthday! We’ve come a long way but we have much further to go.Join the #BackBoris team ???? https://t.co/tGRXu94CmTpic.twitter.com/p5ImzGTKDf — Boris Johnson (@BorisJohnson) 19. Juni 2019

Ebenfalls eine Runde weiter sind Aussenminister Jeremy Hunt (54 Stimmen), Umweltminister Michael Gove (51) sowie Innenminister Sajid Javid (38). Nicht mehr im Rennen ist dagegen Entwicklungshilfeminister Rory Stewart, der nur 27 Stimmen erhielt und damit hinter sein Ergebnis aus der zweiten Runde zurückfiel. Stewart zeigte sich enttäuscht über den Stimmenverlust. Zugleich erneuerte er die Kritik an seinen Konkurrenten. «Keiner hat einen Plan, wie sie den Brexit durch das Parlament bringen wollen. Keiner hat einen Plan, wie sie mit der EU nachverhandeln wollen. Niemand kann definieren, was ein Brexit ohne Abkommen bedeutet.» Das schwache Abschneiden Stewarts wurde auch seinem Auftritt im TV-Duell am Mittwochabend zugerechnet.

Die Zahl der Bewerber soll in zwei weiteren Wahlgängen am Donnerstag auf zwei reduziert werden. In einer Stichwahl haben dann die etwa 160'000 Parteimitglieder das letzte Wort. Johnson gilt dafür bereits als gesetzt. Fraglich ist, wer gegen ihn antreten soll.

Hunt will «Herz und Seele» zeigen

Der bei bislang allen Abstimmungen der Tory-Abgeordneten zweitplatzierte Hunt kündigte am Mittwochabend an, er würde in einem Mitgliederentscheid gegen Johnson «Herz und Seele» in die Waagschale werfen. «Heute geschieht in der Politik oft das Unerwartete», twitterte er.

Three times now MPs have chosen me as the person best-paced to take on Boris. If I make it to the final I will put my heart & soul into giving him the contest of his life: in politics today the unexpected often happens. The stakes too high to allow anyone to sail through untested — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 19. Juni 2019

Wer von den beiden Parteichef und damit Premierminister wird, sollen dann die rund 160'000 konservativen Parteimitglieder entscheiden. Bis Ende Juli soll der neue britische Regierungschef feststehen.

Frist für Brexit-Lösung bis 31. Oktober verlängert

Johnson war einer der Wortführer für den Brexit vor der Volksabstimmung im Jahr 2016. Die Briten hatten sich damals mit knapper Mehrheit für die Trennung von der EU ausgesprochen.

Doch der Austritt musste zwei Mal verschoben werden, weil sich im Parlament keine Mehrheit für das von Premierministerin Theresa May mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen fand. Die Frist für die Loslösung von der EU wurde inzwischen bis 31. Oktober verlängert.