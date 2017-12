Zwei Länder auf Crash-Kurs

Die Vorgeschichte

Nach dem Zerfall Jugoslawiens blieben in den 90er-Jahren mehrere Grenzfragen offen. Immer wieder kam es zu Zwischenfällen an den Landesgrenzen Sloweniens und Kroatiens – auch in der Bucht von Piran. Was diese betrifft, einigten sich die Länder im November 2009 auf ein Schiedsverfahren. Im Juli 2015 zog sich Kroatien aus diesem zurück. Das Gericht verkündete am 29. Juni sein Urteil. sda