Drogen und Alkohol im Blut

Die Geschichte der mutmasslichen Vergewaltigung liegt drei Jahre zurück. Die Frau, 22 Jahre alt, hatte Lektionen einer Abendschule besucht, danach ging sie mit zwei gleichaltrigen Landsleuten aus der Klasse auf ein Bier. Es wurden zwei, drei, vier Biere. Einer der Männer soll sich dann in einem Stadtpark sexuell an ihr vergangen haben, während der andere Wache stand. Am Tag darauf ging die junge Frau mit ihrer Mutter in ein Krankenhaus. Bei den Tests kam heraus, dass sie nicht nur viel Alkohol zu sich genommen hatte, sondern auch Drogen. Sie sagte, sie habe nichts davon gewusst, die Männer hätten ihr das Zeug wohl ins Getränk gemischt.

In erster Instanz wurde der mutmassliche Vergewaltiger zu fünf, der zweite Mann zu drei Jahren Haft verurteilt. Sie gingen in Berufung, und die drei besagten Appellationsrichterinnen hoben das Urteil mit dem Verweis auf das vermeintlich unattraktive Äussere der jungen Frau wieder auf. So ging es weiter zum Kassationshof, Italiens höchstem Gericht. Das kassierte jetzt den Freispruch und beraumte ein neues Verfahren an, das im umbrischen Perugia stattfinden soll. Ein Prozessverlauf, wie es ihn tausendfach gibt, gerade nach Sexualdelikten.

«Die Worte des Gerichts sind wie ein Steinschlag auf dem Weg der Emanzipation.»Claudia Mazzucchelli, Gewerkschaftsbund UIL

Bei der Gelegenheit veröffentlichte der Kassationshof nun erstmals auch jenes Begründungsschreiben der Richterinnern aus zweiter Instanz. Das Opfer wird da als «durchtriebene Peruanerin» beschrieben, die sich die Geschichte womöglich nur ausgedacht habe, um vor ihrer Mutter nicht als Partygängerin und Trinkerin dazustehen.

Ausserdem, heisst es weiter, habe dem angeblichen Vergewaltiger die Frau «nicht einmal gefallen» – und dafür, so die Richterinnen, gebe es einen Beweis: «In seinem Handy hat er ihre Nummer unter dem Namen ‹Wikingermädchen› gespeichert und damit auf ihr alles andere als weibliche Aussehen angespielt.» Und weiter: «Das Foto, das diesen Prozessunterlagen beiliegt, scheint das zu bestätigen.»