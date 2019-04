Zu viel Migrationshintergrund – Politiker kritisiert Bahn-Werbung

Aus den eigenen Parteireihen meldete sich Daniel Lede Abal. Der Tübinger Landtagsabgeordnete der Grünen bezeichnete Palmers Aussage als «einfach völlig daneben». Das sei das Deutschland, das dem Tübinger OB offenbar fremd geblieben sei, so Abal.

Für den Parteikollegen aus Nordrhein-Westfalen, Ali Bas, ist Palmer als Oberbürgermeister nicht mehr tragbar. Wenn er mit so einer Stadtgesellschaft nicht zurechtkomme, sollte er sich jetzt überlegen, ob er Oberbürgermeister bleiben könne, schrieb Bas. Auf Twitter forderte er Palmer zum Rücktritt auf: «Es wird Zeit, den Hut zu nehmen, Herr Palmer!»

Deutsche Bahn verteidigt Kampagne

Seitens der Bahn lautete die Antwort: «Herr Palmer hat offenbar zum wiederholten Male Probleme mit einer offenen und bunten Gesellschaft. Solch eine Haltung lehnen wir ab.»

Nico Rosberg, Nazan Eckes oder Nelson Müller stünden «für besondere Talente, die viele Menschen begeistern». Sie passten zur aktuellen Werbekampagne und seien «positive und repräsentative Identifikationsfiguren». Das Unternehmen freue sich, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, sie gehörten genauso zur DB-Familie wie Kolleginnen und Kollegen aus über 100 Nationen, sagte ein Sprecher der Bahn.

Herr #Palmer hat offenbar Probleme mit einer offenen und bunten Gesellschaft. Solch eine Haltung lehnen wir ab. Nico Rosberg, Nazan Eckes und Nelson Müller sind positive und repräsentative Identifikationsfiguren. Die DB freut sich, mit ihnen zusammenzuarbeiten. pic.twitter.com/Mk2wRLzFKm — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) 23. April 2019

Der gleichen Ansicht ist auch der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner: Die Bahn sei für alle da, und dass sie mit Vielfalt wirbt, begrüsse er. «Es zeigt die gesellschaftliche Realität», sagte Kellner gegenüber der Nachrichtenagentur DPA.

Auch die Werbeträger reagierten. Nico Rosberg wirft Palmer vor, die Gesellschaft zu spalten und Menschen auszugrenzen.

Herr Palmer, Sie wollen spalten & Menschen ausgrenzen. Nicht mit mir. Ich bin Sohn eines Finnen und einer Deutschen. Völkervielfalt liegt in meinen Genen. Ich bin stolz, Teil dieser Kampagne zu sein & bedanke mich bei DB, dass sie diese so umgesetzt hat. #noracism#diebahn#proudhttps://t.co/FxgJYUsJBM — Nico Rosberg (@nico_rosberg) 23. April 2019

Nelson Müller schrieb auf Facebook, er sei «tief bestürzt, dass jemand «in so einer verantwortlichen Position» die Diskussion auf so negative Art und Weise anfeuere. «Ich fühle mich als Schwabe, der in Stuttgart aufgewachsen ist, persönlich diskriminiert, weil ich nie das Gefühl hatte, dass ich etwas anderes bin als meine Freunde und Mitmenschen in meiner Heimat Deutschland», schrieb der Koch mit ghanaischen Wurzeln.