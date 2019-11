Zehntausende gehen gegen Gewalt an Frauen auf die Strasse

Frankreich international in der Kritik

In Frankreich und Italien haben am Samstag Zehntausende Menschen gegen Gewalt an Frauen und gegen Diskriminierung demonstriert. Die Proteste fanden in Paris und rund 30 weiteren französischen Städten statt sowie in Rom.

Allein in Paris gingen nach einer von mehreren Medien in Auftrag gegebenen unabhängigen Zählung 49'000 Menschen unter dem Motto #noustoutes (Wir alle) auf die Strasse. Landesweit gab es rund 30 Kundgebungen. Die Teilnehmer wollten unter anderem auf die hohe Zahl sogenannter Femizide aufmerksam machen – Tötungen von Frauen wegen ihres Geschlechts.

Die Veranstalter ihrerseits sprachen am Samstag von 100'000 Demonstranten allein in Paris. Es habe sich um den «grössten Marsch der französischen Geschichte» gegen sexistische und sexualisierte Gewalt gehandelt, erklärte eine der Organisatorinnen, Caroline De Haas. Landesweit seien 150'000 Menschen auf die Strasse gegangen. Zu den Protesten hatten knapp 70 Organisationen, Parteien, Gewerkschaften und Verbände aufgerufen.

