Youtuber prügeln sich für Klicks – ganz analog

Bummelnde Passanten dachten wohl erst an einen Flashmob, eine dieser zuweilen fantasie­vollen Choreografien grösserer Menschengruppen, die sich online verabreden, zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort gleichzeitig einen Fechter zu mimen oder in die Luft zu springen. Auf der Zeil, einer der beliebtesten Einkaufsstrassen in Frankfurt am Main, rannten am vergangenen Samstagabend nämlich auf einmal Hunderte junger Männer wild hin und her.