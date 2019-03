Xi Jinping bemüht sogar Dante

Xi Jinping will mit den Italienern gross ins Geschäft kommen, gemeinsam mit ihnen an der Zukunft der Welt bauen, an einer «neuen Seidenstrasse», und dabei eine alte Freundschaft wiederbeleben. So steht es in seinem offenen Brief an die «Amici italiani», den der «Corriere della Sera» auf der ersten Seite veröffentlicht hat. Xi Jinping zitierte darin Vergil und Alberto Moravia, erinnerte an Marco Polo und Dante Alighieri. Die Chinesen, schreibt er, seien verrückt nach Pizza und Tiramisù, nach italienischen Möbeln und Kleidern, nur beste Ware sei das. So leidenschaftlich hat sich schon lange niemand mehr angekündigt hier.

Ein trojanisches Pferd?

Doch in Italien weiss man nicht so recht, was davon zu halten ist. Am Zeitungsstand schaut Xi Jinping recht grimmig vom Cover des Nachrichtenmagazins «Panorama», feurig roter Hintergrund, dazu die Überschrift: «Dieser Mann will uns kaufen».

«Triest könnte dann zu einem neuen Singapur werden oder zu einem neuen Hongkong.»Zeno D’Agostino, Chef der Hafenbehörde von Triest

Kommt er nun als Freund? Oder ist es eher so, wie es die alten westlichen Partner vermuten, die Amerikaner, die Deutschen, die Franzosen, nämlich dass China Italien als «Brückenkopf» ins Herz Europas braucht? Es kursiert auch ein martialischeres Bild: trojanisches Pferd. Die Chinesen, hört man, scherten sich nie um die Nutzen anderer, nur um die eigenen. Mehr noch: Sie trieben ihre Partner mit Infrastrukturprojekten bewusst in die Schuldenfalle, um sich dann alles zu nehmen. In Afrika war es so, in Asien da und dort auch. Mit seinen exorbitanten Staatsschulden ist Italien anfällig für dieses Modell. Amico Xi?

Italien ist das erste bedeutende Land des Westens, das sich Chinas gigantischem und kontroversem Bau- und Handelsprojekt anschliesst, der sogenannten Belt-and-Road-Initiative. Der erste G-7-Staat auch, Gründungsmitglied der Europäischen Union und der Nato. Natürlich stiftet das Solo der Italiener viel Unmut in Brüssel und Washington, in Paris und Berlin. In Italien selbst auch.

Weder ein Abkommen noch ein Vertrag

Federführend waren die Cinque Stelle und ihr Chef, Luigi Di Maio. Der war im vergangenen November in China, um Xis Besuch vorzubereiten. Die rechte Lega fühlte sich schlecht informiert, gar ein bisschen vorgeführt, was doch einigermassen erstaunlich ist. Matteo Salvini warnte gar vor einer «Kolonialisierung durch die Chinesen». Wahrscheinlich musste er den Unternehmern im Norden Italiens versichern, dass er schon schaue, dass das nicht geschehe. So fühlte sich Premierminister Giuseppe Conte diese Woche gedrängt, einige Grundpfeiler seiner Politik neu zu zementieren. Die Interessen Italiens kämen immer zuerst, sagte er. Und: Die Treue zur «euro-atlantischen Tradition» bleibe stark. Doch am Programm änderte das nichts.

Für Samstag steht die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding an, einer Absichtserklärung zur Belt-and-Road-Initiative. Das ist weder ein Abkommen noch ein Vertrag mit genauen Zielvorgaben. Doch die Opposition erinnerte daran, dass das Parlament ein Recht darauf habe, zu erfahren, was drinsteht. Erst auf deren Druck kam Conte überhaupt ins Parlament. Vor einigen Tagen tauchte ein Entwurf der Erklärung auf: drei, vier Seiten mit vage formulierten Prinzipien zu Dialog, Transparenz und Wechselseitigkeit in einer künftig breiten Zusammenarbeit. Genau diese Vagheit alarmiert die Skeptiker vor allem in drei strategischen Dossiers: bei der Telekommunikation, beim Ausbau der Schiffshäfen und bei den Staatsfinanzen.