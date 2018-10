Er werde die «ganze Wahrheit» zum Tod des Journalisten Jamal Khashoggi enthüllen, das hat Recep Tayyip Erdogan versprochen. Doch daraus wird erst einmal nichts. Erdogan sitzt im Fraktionssaal der Regierungspartei AKP in einer Bank und blättert in seinen Notizen. Der Saal hat steil ansteigende altmodische Sitzreihen; man hat Zeit, sich das anzuschauen, denn der Sitzungsbeginn verzögert sich, und das Fernsehen überträgt bereits. Am Dienstag spielt sich in einem anderen Saal des Parlaments in Ankara aber erst einmal ein neues Drama ab: Die Nationalisten von der MHP kündigen die Allianz mit der AKP auf, ohne die Hilfe der Ultrarechten wäre Erdogan vor vier Monaten nicht schon im ersten Wahlgang Präsident geworden.

Ein «politischer Mord»

Als es bei der AKP endlich losgehen kann, redet Erdogan zunächst mal über seinen Besuch in Moldau und über eine neue Metrostrecke in Istanbul. Dann, ohne Überleitung, kondoliert er der Familie Khashoggis. Danach ist es mit den Formalitäten vorbei. Der türkische Präsident wirft den Saudis vor, sie hätten den Tod Khashoggis schon Tage im Voraus geplant, er spricht von «politischem Mord».

Damit verwirft Erdogan alle bisherigen Erklärungsversuche aus Riad. Danach kam der Journalist und Regimekritiker sozusagen aus Versehen ums Leben, wurde Opfer eines «Faustkampfs». Die Saudis hätten immer neue Versionen aufgetischt, beschwert sich Erdogan. Dann stellt er Fragen, fast wie ein Ermittler: «Warum wurde ein 15-köpfiges saudisches Team in die Türkei geschickt?» Erdogan spricht von «Geheimdienstlern». Er berichtet, 3der 15 Männer seien schon einen Tag vor dem 2. Oktober, dem Tag des Verschwindens Khashoggis, nach Istanbul gekommen. Dies ist eines der wenigen neuen Details, die der Präsident preisgibt. Die drei hätten dann einen «Ausflug» in den Belgrad-Wald im Norden der Stadt gemacht, wo inzwischen nach dem Toten gesucht wurde. Den habe man bislang aber noch nicht gefunden, sagt Erdogan, und fragt weiter: «Wo ist die Leiche?» – «Und wer ist der lokale Komplize?»

Riad hat von einem örtlichen Zuarbeiter gesprochen, der geholfen habe, den toten Khashoggi aus dem Istanbuler Generalkonsulat wegzuschaffen. Am Wochenende ist in Istanbul in einer Garage ein schwarzer Mercedes gefunden worden, mit einer grünen Diplomatennummer. In einem der weniger guten Stadtviertel, in dem Diplomaten ­gewöhnlich selten ihre Dienstwagen abstellen.

Aufnahmen erwähnt er nicht

Auch von einem Khashoggi-Doppelgänger erzählt Erdogan den Abgeordneten. Dabei soll es sich um einen der Geheimdienstler gehandelt haben, der die Kleider des Toten trug, als er das Konsulat durch den Hintereingang verliess, gut sichtbar für die Sicherheitskameras. Wenn dies ein Täuschungsmanöver sein sollte, dann ein sehr schlichtes. Türkische Medien haben Bilder des Mannes gezeigt, das Double trug Turnschuhe, Khashoggi Halbschuhe. Der fragliche Mann im Jackett des Journalisten nahm sich ein Taxi und fuhr zur berühmten Sultan-Ahmed-Moschee. Dort, im Touristengewühl, zog er sich in einer öffentlichen Toilette wieder um. Auch das haben Sicherheitskameras festgehalten.

Besonders interessant an diesem Tag ist aber, was Erdogan nicht sagt: Mit keinem Wort ­erwähnt er die angeblich existierenden Ton- oder sogar Videoaufnahmen von der Ermordung Khashoggis. Türkische Medien hatten unter Berufung auf anonyme Polizeiquellen in den letzten Tagen über diese «Beweismittel» berichtet. Auf den Bändern soll auch zu hören sein, wie der Generalkonsul von den Geheimdienstlern zum Schweigen verdonnert wird, wenn ihm sein Leben lieb sei. Dieser Mann, der ein wichtiger Zeuge wäre, ist inzwischen nach Riad zurückgekehrt.

Die Aufnahmen, sofern sie existieren, könnten ein Beleg dafür sein, dass die diplomatische Vertretung illegal abgehört wurde. Illegale Lauschangriffe sind in der Türkei zwar nicht unüblich, aber zuzugeben, dass in einem Konsulat mitgeschnitten wurde, ist doch politisch peinlich. So verbreiten türkische ­Medien inzwischen auch die Version, im Konsulat sei ein «Informant», ein Spitzel, am Werk gewesen.

Was Erdogan noch vermeidet? Das saudische Königshaus direkt zu beschuldigen. «Ich zweifle nicht an der Aufrichtigkeit von König Salman», sagt er und fragt, auf wessen Befehl die Tat geschehen sei. Die Sympathien Erdogans für den saudischen Kronprinzen Muhammad bin Salman, kurz MBS genannt, dürften begrenzt sein. Schliesslich gilt dieser als besonderer Feind der Muslimbrüder, als deren Schutzherr sich Erdogan wiederum fühlt. Die regierungsnahe Zeitung «Yeni Safak» hat MBS bereits direkt ins Visier genommen. Sie hat berichtet, aus dem Konsulat habe der Leibwächter des Kronprinzen, Maher Abdulaziz Mutreb, am 2. Oktober viermal mit dem Vorzimmer des Kronprinzen telefoniert.

Seltsames Schachspiel

Erdogan verlangt nun, die Verantwortlichen für den «brutalen Mord» vor Gericht zu stellen, und zwar in Istanbul. Dazu müsste Riad die 18 inzwischen Festgenommenen aber ausliefern. Nach 20 Minuten wechselt er wieder in die Innenpolitik und spricht jetzt über die zerplatzte Allianz mit dem rechten Partner. «Sollen sie doch ihren Weg alleine gehen», schimpft er, die AKP werde die Kommunalwahlen im März auch so gewinnen. Beifall. Eine Diskussion gibt es nicht, die Sitzung ist zu Ende, das Fernsehen schaltet ab.

Die türkischen Kommentatoren sind nach dem mit so grossem Trommelwirbel angekündigten Auftritt gespalten. Die regierungskritische Kolumnistin Asli Aydintasbas sieht sich als Zeugin eines «seltsamen Schachspiels», über das Schicksal von MBS werde aber Donald Trump entscheiden, nicht Erdogan, twittert sie.

