Nicht nur in Italien rüsten Populisten zum Sturm auf die EU.

Der langjährige Weggefährte von Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi ist nämlich ein Wiederholungstäter. Kürzlich liess er schon das «italienische Istrien» und das «italienische Dalmatien» hochleben, einst von Mussolini besetzt, heute Teil der EU-Staaten Slowenien beziehungsweise Kroatien. In gut zwei Monaten sind Europawahlen, und Tajani hofft wohl, für seine konservative Forza Italia von der rechtspopulistischen Lega Stimmen zurückzuholen.

Nicht nur in Italien rüsten Populisten zum Sturm auf die EU. Eine Gefahr für Demokratie, Rechtsstaat und Prosperität in Europa sind aber nicht die Populisten vom rechten und linken Rand, sondern Politiker etablierter Parteien wie Antonio Tajani, die sich in der Hoffnung auf Stimmengewinne bei den Extremisten anbiedern. Das EU-Parlament sollte dem Italiener eine zweite Amtszeit als Präsident verweigern.