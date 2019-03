Wie lange bittet May die EU um Brexit-Aufschub?

Kurz vor dem EU-Gipfel will die britische Regierungschefin Theresa May die anderen Mitgliedstaaten mit einem Brief von einer Brexit-Verschiebung überzeugen. May werde in dem Schreiben an EU-Ratspräsident Donald Tusk eine Fristverlängerung beantragen, sagte ihr Sprecher am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in London. Berichten zufolge will sie einen Aufschub erwirken, der deutlich länger als nur ein paar Monate ist. Die EU zeigte sich zunehmend ungeduldig mit den Briten.