Wichtige Einigung im Krieg in der Ostukraine erzielt

Im Ringen um Frieden im Kriegsgebiet in der Ostukraine haben die Konfliktparteien eine wichtige Einigung erzielt. Vertreter der ukrainischen Regierung und der prorussischen Separatisten aus Luhansk und Donezk unterzeichneten am Dienstag in Minsk eine Vereinbarung über den zeitlichen Ablauf für einen Sonderstatus der umkämpften Regionen.